Zelda - Echoes of Wisdom: „Katzenkomplikationen“ lösen

In der Nebenaufgabe „Katzenkomplikationen“ müsst ihr eine Katze davon überzeugen ihren Platz zu räumen. Das klingt einfacher als es ist. Im Folgenden zeigen wir euch, wie ihr die Nebenmission in The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom erfolgreich meistert.

Die Nebenmission „Katzenkomplikationen“ findet im Ort Kakariko statt, wo ihr ebenfalls die Nebenaufgabe „Hühnersuche“ findet. Die Nebenquest unterteilt sich in mehrere Schritte. Falls ihr keine Lust auf Lesen habt, zeigt euch das folgende Video, wie ihr die gesamte Mission meistert. Weiter unten erklären wir euch die einzelnen Schritte im Detail:

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom – „Katzenkomplikationen“ gelöst Abonniere uns

auf YouTube

Katze weglocken und Item ausgraben

Nachdem ihr die Nebenmission vom alten Mann im Dorfzentrum angenommen habt, müsst ihr mit der Dame vor dem Shop sprechen. Sie bittet euch, dass ihr die Katze an der Windmühle weglockt und dort ein Item für sie ausgrabt.



Geht zur Katze und legt ihr entweder ein Fleisch-Echo oder ein Grillfisch-Echo, das ihr bei der Nebenmission „Grillfisch zum Mitnehmen“ bekommt, vor die Nase des Vierbeiners. Daraufhin räumt sie ihren Platz.

Anzeige

Lockt die Katze mit Fleisch von ihrem Platz. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Anzeige

Danach müsst ihr auf der Stelle, wo die Katze lag, das Item ausgraben. Hierfür müsst ihr das Echo Grubert, das einem Maulwurf ähnelt, benutzen. Setzt Gruber genau auf den Platz, wo die Katze vorher war. Ihr erkennt die Stelle auch daran, dass dort kein Gras wächst. Nachdem ihr das Item ausgegraben habt, erhaltet ihr als Belohnung das Katzenkostüm, womit ihr in der Lage seid, die Katzen in Hyrule zu verstehen.

Die gesuchte Katze finden

Als letzten Schritt müsst ihr die weggelaufene Katze finden. Es ist wichtig, dass ihr das zuvor erhaltene Katzenkostüm anzieht, damit ihr die umliegenden Katzen nach dem Aufenthaltsort des gesuchten Katers befragen könnt. Die Katze, die sich auf der nordwestlichen Mühle des Dorfes befindet, verrät euch den Aufenthaltsort:

Die Katze verrät euch den Aufenthaltsort des gesuchten Katers. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Anzeige

Daraufhin müsst ihr Richtung Osten das Dorf verlassen. Folgt dem Pfad, auf dem ihr das Dorf gen Osten verlassen könnt. Bleibt auf diesem Weg, bis ihr an zwei Bäumen vorbeikommt, die dicht aneinander stehen. Auf dem zweiten Baum befindet sich die gesuchte Katze.



Klettert auf den Baum und redet mit dem Kater. Hier ist es ebenfalls wichtig, dass ihr weiterhin das Katzenkostüm tragt, damit ihr sie nach Hause schicken könnt. Bei dem Tier handelt es sich um eine dreifarbige Katze: Rot, Schwarz und Weiß. Wir zeigen euch den Fundort im folgenden Bild:

Hier findet ihr die letzte Katze. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Nun müsst ihr zum alten Mann zurückkehren, damit ihr die Nebenmission abschließt. Als Belohnung erhaltet ihr 10 Vitaltrauben, die ihr für eure Smoothie-Rezepte verwenden könnt. Zusätzlich dürft ihr das zuvor erhaltene Katzenkostüm behalten.