Zelda - Echoes of Wisdom: Alle Echos mit Liste und Fundort

In The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom gehören die Echos zu den neuen Features der Reihe. Im Folgenden listen wir euch alle Echos auf und verraten euch, wo ihr sie finden könnt.

Dank der Fee Tri und dem neuen Tri-Stab könnt ihr mit Zelda eine Vielzahl an verschiedenen Echos herbeirufen. Insgesamt gibt es 127 Echos, die ihr im Verlauf des Spiels einsammeln könnt. Sie helfen euch im Kampf, in Dungeons oder bei Sammelaufgaben wie den Herzteilen, den Stempeln oder den Kristallen der Stärke.



Neben den Namen der unterschiedlichen Echos, verraten wir euch zudem noch einen Fundort, wo ihr es finden könnt. Beachtet dabei, dass ihr viele von ihnen während der Hauptstory begegnet und ihr einige von ihnen an mehreren Orten finden könnt. Außerem befinden sich manche Echos in den Dungeons der jeweiligen Kartenbereiche. Nachdem ihr die Story beendet habt, könnt ihr im Menü nachschauen, wie viele Echos euch noch fehlen.

Alle Echos, die ihr als Gegenstand benutzen könnt

Folgende Echos könnt ihr im Spiel als Objekte beziehungsweise Gegenstände finden und abspeichern:

Altes Bett - Hyrule Schlosskeller

Eisblock - Hebra-Berg

Elefantenstatue - Gerudo-Kultstätte

Falkenstatue - Gerudo-Kultstätte

Felsenfilet - Vulkan Eldin

Fels (automatisch)

Feuerwerk - Goronia: Nach Abschluss der Nebenmission „Basalter, der Feuerwerker“

Feuerschale - Sudelia-Wälder

Fleisch - Sudelia-Dorf

Flugfliese - Gerudo-Wüste

Gebläse - Gerudo-Wüste

Gerudo-Krug - Gerudo-Stadt

Grillfisch - Kuisthaven (Nebenmission „Grillfisch zum Mitnehmen“)

Holzkiste - Hyrule Schlosskeller

Karotte - Ebene von Hyrule: Nach Abschluss der Nebenaufgabe „Impas Geschenk“

Katzenstatue - Gerudo-Kultstätte

Krug - Sudelia-Dorf

Kugel der Vorzeit - Wald der Vorzeit

Kuscheltier - Ebene von Hyrule

Lavafels - Vulkan Eldin

Luxusbett - Oase: Im Rüstmango-Labor

Schild - Sudelia-Grasland

Schlangenstatue - Gerudo-Kultstätte

Schlosskrug - Hyrule Schlosskeller

Schneekugel - Hebra-Berg

Schwerer Fels - Tunnel der Könige

Stachelrolle - Ebene von Hyrule

Stein - Sudelia-Küste

Tisch - Hyrule Schlosskeller

Topfpflanze - Hyrule Schlosskeller

Trampolin - Sudelia-Dorf

Wasserblock - Zora-Fluss

Wolke - Hebra-Berg

Zeldas Bett - Schloss Hyrule

Alle Monster-Echos aufgelistet

Neben den Objekten könnt ihr aber auch Feinde als Echo abspeichern. Um ein Monster in die Sammlung aufzunehmen, müsst ihr es zuerst besiegen. Daraufhin könnt ihr es als Echo einsammeln:

Aqua-Krönetor - Phirone-Sümpfe

Albatrox - Zora-Bucht

Arachno - Hylia-See

Arachno Lv. 2 - Hebra-Berg

Armos - Phirone-Sümpfe

Aruroda - Gerudo-Wüste

Bio-Dekuranha - Phirone-Sümpfe

Bombenfisch - Zora-Fluss

Bulowi - Eldin-Vulkanpfad

Bumerang-Eblin - Gerudo-Wüste

Bumerang-Eblin Lv. 2 - Gerudo-Wüste

Cholerok - Hebra-Berg

Dekuranha - Sudelia-Ruine

Dekuranha Lv. 2 - Phirone-Sümpfe

Dubio - Phirone-Sümpfe

Echsalfos - Eldin-Vulkanpfad

Echsalfos Lv. 2 - Vulkan Elding

Eisatmer - Hebra-Berg

Eis-Flederbeißer - Hebra-Berg

Eis-Oktorok - Hebra-Berg

Eis-Pyromagnus - Hebra-Berg

Eisschleim - Hebra-Berg

Elektro-Flederbeißer - Phirone-Sümpfe

Elektro-Gurkenmensch - Phirone-Sümpfe

Elektro-Pyromagus - Phirone-Sümpfe

Feuer-Flederbeißer - Vulkan Eldin

Feuer-Pyromagus - Vulkan Eldin

Feuer-Oktorok - Vulkan Eldin

Flederbeißer - Küstenhöhle

Ghini - Ebene von Hyrule

Ghini Lv. 2 - Ebene von Hyrule

Giftwurm - Sudelia-Wälder

Gohma-Baby - Phirone-Sümpfe

Grubert - Grabhöhle der Heldinnen (benötigt ihr für die Nebenaufgabe „Katzenkomplikationen“)

Guay - Ebene von Hyrule

Gürtelpraller - Sudelia-Wälder

Gürtelpraller Lv. 2 - Gerudo-Wüste

Hydrozol - Phirone-Sümpfe

Irrlicht - Gerudo-Kultstätte

Kerzol - Sudelia-Wälder

Keulen-Eblin - Gerudo-Wüste

Keulen-Eblin Lv. 2 - Gerudo-Wüste

Killeranas - Sudelia-Wälder

Krötenor - Ebene von Hyrule

Kuripi - Vulkan Eldin

Lavaschleim - Eldin-Vulkanpfad

Leever - Hebra-Berg

Leune - Wald der Vorzeit: Hierfür müsst ihr den Hufabdrücken im Wald folgen. Ihr findet sie in der Nähe des Wegfreundes. Nachdem ihr ihnen gefolgt seid, begegner ihr dem Monster auf einer Lichtung.

Mampfisch - Zora-Bucht

Megabumm - Gerudo-Wüste

Mini-Moldorm - Sudelia-Wälder

Minirok - Vulkan Eldin

Morgenstern-Ritter - Dungeon von Schloss Hyrule

Mothula - Gerudo-Kultstätte

Mothula Lv. 2 - Phirone-Sümpfe

Mürrfisch - Ebene von Hyrule

Mürrfisch Lv. 2 - Zora-Bucht

Nadelfliege - Zora-Fluss

Oktorok - Hylia-See

Peckra - Ebene von Hyrule (auch während der Nebenaufgabe „Boris und seine Automaten“)

Piranha - Phirone-Sümpfe

Remort - Gerudo-Wüste

Riesen-Goponga-Blume - Phirone-Sümpfe

Sandkrabbe - Jabul-Gewässer

Sand-Piranha - Gerudo-Wüste

Schattengarde - Sudelia-Ruine

Schattengarde Lv. 2 - Dungeon von Schloss Hyrule

Schattengarde Lv. 3 - Phirone-Sümpfe

Schleimspuk - Phirone-Sümpfe

Schneeschlacks - Hebra-Berg

Schnee-Wolfos - Ranelle-Tempel

Schwarmra - Phirone-Sümpfe

Schwert-Moblin - Ebene von Hyrule

Schwert-Moblin Lv. 2 - Östliche Ebene von Hyrule

Schwert-Moblin Lv. 3 - Hebra-Berg

Seeigel - Sudelia-Küste

Seiltula - Sudelia-Ruine

Spark - Osttempel

Speer-Moblin - Sudelia-Wälder

Speer-Moblin Lv. 2 - Östliche Ebene von Hyrule

Strahlzyklop - Phirone-Sümpfe

Todesbläser - Dungeon von Schloss Hyrule

Tornando - Gerudo-Wüste

Wandtula - Sudelia-Grasland

Wolfos - Ebene von Hyrule

Zappelqualle - Zora-Bucht

Zeitfalle - Höhle des Mechanismus (automatisch)

Zol - Sudelia-Küste

Zorozoro - Gerudo-Wüste

Zorozoro-Nest - Gerudo-Wüste