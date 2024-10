Zelda - Echoes of Wisdom: „Boris und seine Automaten“ lösen

Boris braucht in The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom eure Hilfe. Im Folgenden zeigen wir euch, wie ihr die Nebenaufgabe erfolgreich meistert.

„Boris und seine Automaten“ starten

„Boris und seine Automaten“ gehört wie beispielsweise die „Stempeljagd“ zu den Nebenaufgaben des Spiels. Wahrscheinlich habt ihr Boris schon gefunden, aber sicherheitshalber verraten wir euch nochmal, wie ihr die Mission startet: Nördlich von der Hyrule-Stadt findet ihr Boris, der in einem kleinen Schlamassel steckt.

Als erstes solltet ihr mit Boris so oft reden, bis er sich wiederholt. Ihr erfahrt von ihm, dass er ein Problem mit einer diebischen Peckra hat. Glücklicherweise befindet sich die besagte Peckra genau dort, wo ihr mit Boris redet. Besiegt sie und der erste Schritt ist abgeschlossen.

Bringt Boris die gesuchten Echos

Sobald ihr die Peckra besiegt habt, sollt ihr Boris in seinem Shop besuchen. Der Shop wird euch auf der Karte markiert. Geht einfach zum Wegpunkt und betretet daraufhin Boris‘ Laden. Er verlangt in seinem Shop, dass ihr zwei bestimmte Echos auf seiner Plattform abstellt:

„Ein wild herumhüpfendes Monster mit großem Auge“: Hierbei handelt es sich um ein Arachno. Falls ihr das Echo noch nicht besitzt, könnt ihr Arachnos im Gebiet „Jabul-Gewässern“ finden.

Falls ihr das Echo noch nicht besitzt, könnt ihr Arachnos im Gebiet „Jabul-Gewässern“ finden. „Ein Monster, das sich im Flug mit Feuerstößen vorwärtskatapultiert“: Hierfür müsst ihr ein Mothula auf der Plattform absetzen. Falls ihr es noch nicht als Echo abgespeichert habt, findet ihr es im Bereich „Phirone-Sümpfe“.

Eins der gesuchten Echos von Boris ist ein Mothula. (© Screenshot GIGA)

Danach habt ihr die Nebenmission „Boris und seine Automaten“ abgeschlossen. Als Belohnung erhaltet ihr euren ersten Automaten, den ihr fortan verwenden könnt.