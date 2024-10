Zelda - Echoes of Wisdom: Alle Automaten freischalten

Neben den Echos könnt ihr in The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom auch Automaten benutzen. Im Folgenden zeigen wir euch, wie ihr alle Automaten freischaltet.

Anzeige

Insgesamt gibt es 6 Automaten, die ihr bauen und anschließend benutzen könnt. Damit ihr sie herstellen könnt, müsst ihr zuerst die Nebenmission „Boris und seine Automaten“ abschließen. Klickt auf den verlinkten Guide. Dort zeigen wir euch, wie ihr den ersten Schritt absolviert. Hierdurch bekommt ihr den Automat Arachnokete. Nachdem ihr den ersten Schritt gemeistert habt, könnt ihr die restlichen 5 Automaten freischalten. Alle von ihnen lasst ihr übrigens von Boris bauen.

Automat Kanonorok herstellen

Startet bei Boris die Nebenquest „Das große Kawumm-Fest“, um den Arachnokete-Automat zu bauen. Hierfür müsst ihr Boris ein Oktorok-Echo präsentieren. Die Art vom Oktorak spielt hierbei keine Rolle. Anschließend müsst ihr ihm ein Feuerwerk zeigen. Das erhaltet ihr durch den Abschluss der Nebenmission „Basalter, der Feuerwerker“.

Anzeige

Automat Popzol bauen

Durch die Nebenquest „Die Singsangtanzmaschine“ erhaltet ihr den Popzol-Automat. Präsentiert Boris ein Zol-Echo, die Art spielt dabei ebenfalls keine Rolle. Redet danach mit Boris und übergebt ihm die Prisma-Spieluhr, die ihr nach Abschluss der Nebenaufgabe „Impas Geschenk“ erhaltet.

Anzeige

Automat Maschinuranha herstellen

Hierfür müsst ihr Boris ein Dekuranha-Echo präsentieren. Sprecht anschließend mit Boris und überreicht ihm das Fangeisen, das ihr beim Mini-Game Eichelsucherei, das ihr im Südwesten von Hyrule findet, gewinnen könnt.

Automat Samurablin bauen

Präsentiert Boris ein Echo eines Schwert-Moblins, welcher Moblin ist hierbei egal. Sprecht anschließend wieder mit ihm und gebt ihm das Familien-Katana, das ihr für den erfolgreichen Abschluss von 6 Übungen im Schlummer-Dojo bekommt. Das Dojo findet ihr in der Stadt Kakariko, genauer gesagt am Hühnergehege, wo ihr die Hühner für die Nebenmission „Hühnersuche“ zurückbringen müsst.

Automat Goldra herstellen

Damit ihr den letzten Automat Goldra bauen könnt, müsst ihr Boris ein Peckra-Echo präsentieren. Anschließend müsst ihr ihm den Goldenen Fächer überreichen, den ihr in der Oase, die sich in der Gerudo-Wüste befindet, erhaltet. Ihr bekommt ihn, sobald ihr beim Minigame Mango-Expressernte mindestens 50 Rüstmangos auf dem Schwierigkeitsgrad Spezialsamen erntet.

Automaten reparieren lassen

Feinde können eure Automaten attackieren und sie dabei beschädigen. Wenn sie im Kampf genug Schaden erleiden, können die Gegner eure Automaten auch zerstören. Um eure mechanischen Freunde reparieren zu lassen, müsst ihr einfach nur zu Boris gehen und ihn entweder mit Rubinen oder Monstersteinen bezahlen, damit er sie wieder in Schuss bringt.