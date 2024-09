Zelda - Echoes of Wisdom: Alle Stempel finden

In The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom könnt ihr auf eine Stempeljagd gehen und dabei mehrere Belohnungen erhalten. Im Folgenden zeigen wir euch alle Fundorte der Stempelstationen.

„Die Stempeljagd“ starten

Die „Stempeljagd“ gehört wie „Ein Soldat zu viel“, „Grillfisch zum Mitnehmen“, „Hühnersuche“, „Katzenkomplikationen“ und „Ploppi versteckt sich“ zu den Nebenaufgaben von The Legend of Zelda: Echos of Wisdom.



Sobald ihr die erste Stempelstation im Spiel findet, müsst ihr einfach nur auf sie zugehen und mit A interagieren. Daraufhin startet ihr die Nebenmission automatisch.

Übersicht aller Fundorte der Stempelstationen

Insgesamt gibt es 25 Stempelstationen im Spiel. Nach jedem fünften gefundenen Stempel erhaltet ihr eine kleine Belohnung und eine weitere Stempelkarte. Die Reihenfolge, in der ihr die Stempelstationen ablauft und sammelt, ist egal. Ihr müsst euch an keine bestimmte Abfolge halten.

Ihr findet alle 25 Stempel an der Oberfläche („overworld“) von Hyrule. Es befinden sich keine Stempel in Rissen oder Dungeons. Allerdings gibt es eine Ausnahme hierbei. Auf dem Hebra-Berg findet ihr eine Stempel nur, wenn ihr zuvor einen kleinen Riss schließt. Anschließend könnt ihr wie gewohnt mit der Stempelstation interagieren.



Nachdem ihr alle 25 Stempel gefunden habt, erhaltet ihr als Belohnung das Kostüm „Stempelanzug“. In der folgenden Map haben wir euch alle 25 Stempelstationen markiert. Der Stempel, der mit dem oben erwähnten Riss zusammenhängt, haben wir ebenfalls auf der Karte erkenntlich gemacht. Weiter unten zeigen wir euch nochmal alle Stempelstationen im Detail.

Hier seht ihr alle 25 Stempelstationen auf einem Blick. (© Screenshot und Bearbeitung: GIGA)

Alle Stempelstationen in der Gerudo Wüste

In der Gerudo Wütse befinden sich 4 Stempelstationen. Einen weiteren findet ihr nördlich der Wüste, genauer gesagt südlich an der Hyrule-Farm.

Übersicht der Stempel in der Gerudo Wüste (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Alle Stempel in den Phirone-Sümpfen

In den Phirone-Sümpfen findet ihr 6 Stempelstationen.

Übersicht der Stempel in den Phirone-Sümpfen. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Alle Stempel in Jabul-Gewässern, der östlichen Ebene und am Hebra Berg

In diesen drei Gebieten findet ihr insgesamt 7 Stempel. Für die Stempelstation auf dem Hebra Berg müsst ihr zuerst die Nebenmission „Stempeln im Nirgendwo“ abschließen und den dazugehörigen Riss schließen. Am markierten Fundort findet ihr den Stempelmann, der euch dort automatisch mit der Nebenquest beauftragt.

Übersicht der Stempel in den Jabul-Gewässern, östliche Ebene Hyrule und Hebra Berg. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Alle Stempelstationen auf dem Vulkan Eldin

Am Vulkan Eldin findet ihr 5 Stempelstationen. Einen weiteren Stempel findet ihr südlich vom Vulkan, genauer gesagt südlich der Ortschaft Kakariko.