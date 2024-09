Zelda - Echoes of Wisdom: „Ein Soldat zu viel“ lösen

Nachdem ihr den Riss in Hyrule von The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom geschlossen habt, könnt ihr am Toreingang die Nebenaufgabe „Ein Soldat zu viel“ annehmen. Im Folgenden zeigen wir euch, wie ihr den Soldaten findet, der sich unter eure Truppe gemischt hat.

„Ein Soldat zu viel“ gehört wie „Grillfisch zum Mitnehmen“, „Ploppi versteckt sich“, „Katzenkomplikationen“ und „Hühnersuche“ zu den Nebenaufgaben des Spiels. Ihr könnt bei der Nebenmission übrigens nicht scheitern. Es ist nicht möglich, dass ihr falsche Dialogsoptionen wählt.



Falls ihr keine Lust auf Lesen habt, zeigen wir euch im folgenden Video die Lösung der Nebenquest. Weiter unten gehen wir nochmal im Detail auf die einzelnen Schritte ein.

Befragt die Soldaten in Hyrule

Als erstes müsst ihr die Soldaten in Hyrule fragen, ob sie etwas Auffälliges gesehen haben. Dabei erhaltet ihr die Info, dass der Soldat auf der westlichen Mauer ein scharfes Auge hat und die richtige Person ist, um weitere Infos zu bekommen.



Befördert euch auf die westliche Mauer und befragt dort den Soldaten. Er sagt euch, dass ihr am besten in der Wachstube nachfragen solltet, weil die sicherlich mehr wissen. Die Wachstube befindet sich direkt neben der westlichen Mauer. Das folgende Bild zeigt euch den Soldat auf der westlichen Mauer und die Wachstube:

Redet erst mit dem Soldaten auf der Mauer und geht danach in die Wachstube. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Redet mit dem Soldaten in der Wachstube

Geht in die Wachstube und redet mit dem dort stationierten Soldaten. Wählt alle Dialogsoptionen aus, die euch zur Verfügung stehen. Während des Gesprächs platzt ein weiterer Soldat in die Wachstube. Wählt in diesem Gespräch die Option „Ein Ausrüstungsdieb!“. Daraufhin müsst ihr abermals in der Stadt nach dem Soldaten suchen, der zu viel ist.

Findet den verdächtigen Soldaten

Geht nun in die Stadtmitte und sprecht mit folgendem Soldaten. Ihr könnt auch wieder alle weiteren Soldaten befragen, um vielleicht vorher verpasste Infos zu erhalten. Nachdem ihr das getan habt, müsst ihr euch erneut in die Wachstube begeben.

Das ist der Soldat, der zu viel ist. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Abermals in der Wachstube angelangt, müsst ihr folgende Dialogsoptionen wählen, um die Mission abzuschließen:



- Habe ich

- Beim Brunnen

- Die Lanze



Danach ist die Mission beendet und ihr erhaltet eure Belohnung.