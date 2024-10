Zelda - Echoes of Wisdom: Alle Herzteile finden

Auch in The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom könnt ihr abermals Herzteile sammeln. Im Folgenden zeigen wir euch alle Fundorte der begehrten Herzstücke und Herzcontainer.

Fundorte aller Herzteile im Überblick

Durch die Herzteile könnt ihr die Lebenspunkte von Zelda erweitern. Nachdem ihr jeweils vier Teile gesammelt habt, erhaltet ihr ein zusätzliches Herz zur Lebensenergie hinzu. Insgesamt gibt es 40 Herzteile, die ihr in der Spielwelt finden könnt.



Die Herzen findet ihr entweder an der Oberfläche, in Dungeons oder aber ihr bekommt sie als Belohnungen bei manchen Nebenmissionen. Anders als die Stempelstationen, die sich nur an der Oberfläche befinden, müsst ihr für die Herzteile also auch andere Aufgaben erledigen.

Zusätzlich zu den Herzteilen gibt es noch Herzcontainer. Für einen Container erhaltet ihr automatisch ein weiteres Herz zur Lebensleiste hinzu. Die Herzcontainer bekommt ihr jedoch automatisch durch die Bosskämpfe. Sie sind also nicht verpassbar.



Sobald ihr die Story durchgespielt habt, könnt ihr die Map öffnen, Y drücken und mit A die Herzteile auswählen. Daraufhin werden euch alle bisher gesammelten Herzstücke auf der Map angezeigt. Die folgende Karte gibt euch einen Überblick aller Herzteile:

Überblick aller Fundorte der Herzteile. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Alle Herzteile im Detail

Die Herzteile sind manchmal schwierig zu erreichen, vor allem am Anfang des Spiels. Je mehr Echos ihr in eurem Besitz habt, desto leichter wird euch die Suche und das Einsammeln der Herzteile fallen. Unter Umständen ergibt es also Sinn, dass ihr ab und zu ein Herzteil liegen lasst und erst später wieder zurückkehrt, um es einzusammeln.



Wie ihr zu einem Herzteil gelangt, hängt ebenfalls von eurer Kreativität ab. Es gibt keinen „besten Lösungsweg“. Falls euch die obere Map nicht ausreicht, zeigt euch das folgende Video von YouTuber Trophygamers alle Fundorte im Detail:

