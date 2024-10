Auch in The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom könnt ihr auf den Gegnertyp Leune treffen und gegen ihn antreten. Im Folgenden zeigen wir euch, wie ihr Leune finden und besiegen könnt.

Falls ihr keine Lust auf Lesen habt, könnt ihr euch auch das folgende Video anschauen. Dort zeigen wir euch, wo und wie ihr Leune findet. Stellt aber vorher sicher, dass ihr mit dem Priester geredet habt, der sich in der Kirche nördlich von Schloss Hyrule befindet. Anderfalls könnt ihr Leune nicht antreffen. Weiter unten erklären wir euch die einzelnen Schritte im Detail.

Zelda - Echoes of Wisdom: Leune finden und besiegen

auf YouTube

Leune finden

Bevor ihr Leune antreffen könnt, müsst ihr mit dem Priester sprechen, der sich in der Kirche nördlich von Schloss Hyrule befindet. Redet mit ihm und wählt das Thema „Gefährliches Monster“ aus. Daraufhin berichtet er euch von dem besagten Monster von dem bisher nur Fußabdrücke gefunden wurden.



Sobald ihr mit dem Priester gesprochen habt, findet ihr Leune im Wald der Vorzeit, der nördlich der Hyrule-Stadt liegt. Theoretisch könnt ihr ihn ab jetzt zu jedem Zeitpunkt des Spiels finden und gegen ihn antreten. Allerdings ist Leune einer der stärksten Feinde des Spiels, deswegen solltet ihr ihn erst aufsuchen, nachdem ihr genügend Kristalle der Stärke und Herzteile gesammelt habt. Wir zeigen euch den Startpunkt der Suche auf dem folgenden Bild:

Ihr findet Leune im Wald der Vorzeit. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Nachdem ihr den Wald der Vorzeit betreten habt, solltet ihr nach Norden gehen. Um Leune anzutreffen, müsst ihr zuerst seine Fußspuren finden, die er im Wald hinterlassen hat.



Ihr erkennt seine Fußabdrücke daran, dass sie die Form von Hufeisen haben. Sie befinden sich immer im Schlamm. Nachdem ihr seine Spuren aufgenommen habt, müsst ihr ihr so lange folgen, bis sie euch zu Leune führt. Das folgende Bild zeigt euch sicherheitshalber, wie seine Fußabdrücke aussehen:

So sehen die Fußspuren von Leune aus, die ihr im Wald finden könnt. (© Screenshot und Bearbeitung: GIGA)

Leune besiegen

Um bestens gegen Leune vorbereitet zu sein, solltet ihr vorher in die Rezepte schauen, um die passenden Tränke und Smoothies herzustellen, die euch im Kampf behilflich sein können. Von den insgesamt 127 Echos, die es im Spiel gibt, sind folgende besonders hilfreich gegen Leune:



- Schattengarde Level 3

- Schwert-Moblin Level 3

- Schnee-Wolfos



Nachdem ihr ihn besiegt habt, könnt ihr sein Echo mit RT einsammeln. Daraufhin befindet er sich in eurer Sammlung. Da er jedoch das stärkste Echo ist, kostet es 6 Tri-Punkte, um ihn zu beschwören.