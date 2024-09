Zelda - Echoes of Wisdom: Spielzeit im Überblick

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom erinnert beim ersten Blick stark an The Legend of Zelda: Link’s Awakening. Darum ist es nicht verwunderlich, dass sich viele Spieler fragen, wie viel Spielzeit sie von Zeldas Abenteuer erwarten können. Im Folgenden beantworten wir es euch.

Spieldauer der Hauptmissionen

Zelda: Echoes of Wisdom sieht süß aus, aber lasst euch davon nicht täuschen. Wenn ihr euch einzig und allein auf die Hauptmissionen konzentriert, dann liegt die Spielzeit bei etwas 18 bis 22 Stunden. Damit wir nichts spoilern, verraten wir euch einzig und allein, dass es insgesamt 18 Hauptmissionen gibt.



Das Spiel bietet zwar nicht die gleiche Freiheit wie beispielsweise Tears of the Kingdom, allerdings könnt ihr auch in Echoes of Wisdom oftmals selbst bestimmen in welcher Reihenfolge ihr die Hauptmissionen absolvieren wollt.



Da die Lösungswege der Dungeons, Puzzle und Missionen allerdings von eurer Kreativität und euren bereits gesammelten Echos abhängen, kann die Spieldauer auch variieren. Vor allem, wenn ihr ebenfalls die Nebenaufgaben meistern wollt.



Falls ihr euch noch nicht sicher seid, ob ihr Echoes of Wisdom spielen wollt, dann legen wir euch unseren Test ans Herz. Dort erfahrt ihr, wie gut Zeldas Abenteuer wirklich ist:

Spielzeit einschließlich Nebenmissionen

Echoes of Wisdom hat neben der Hauptstory auch eine Vielzahl an Nebenaufgaben zu bieten (beispielsweise „Katzenkomplikationen“, „Hühnersuche“ und „Ploppi versteckt sich“). Wenn ihr die Nebenmissionen ebenfalls beenden wollt, kann sich die Spieldauer auf circa 30 bis 40 Stunden verlängern.



Außerdem könnt ihr euch noch in den kleinen Dungeons austoben und weitere Herzteile, um eure Lebenspunkte zu erhöhen, und Kristalle der Stärke, um den Schwertkämpfermodus zu verbessern, sammeln.



Zusätzlich zu allen Missionen und Sammelobjekten könnt ihr ebenfalls an der Stempeljagd teilnehmen und Smoothie-Rezepte kreieren. Die Rezepte sind zwar nicht allzu komplex, stellen euch aber hilfreiche Tränke zur Verfügung, die vor allem in Bosskämpfen durchaus nützlich sein können.