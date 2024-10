Zelda - Echoes of Wisdom: Zubehör finden & Ausrüstung erweitern

Die Prinzessin kann in The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom verschiedene Ausrüstungsgegenstände und Zubehör tragen, das ihre Reise etwas erleichtert. Im Folgenden listen wir euch jedes Zubehör auf und verraten euch, wo ihr es bekommt. Zudem erklären wir, wie ihr eure Ausrüstungsslots erweitert.

Jedes Zubehör mit Fundort

Zu den Ausrüstungsgegenständen zählen nicht nur die Outfits von Zelda, sondern auch das Zubehör. Insgesamt gibt es 28 Zubehör-Items. Viele von ihnen verleihen Zelda nützliche Fähigkeiten, die euch auf eurer Reise unterstützen.



Zuerst listen wir euch jedes Zubehör auf und verraten euch, welchen Effekt es hat und wie ihr es bekommt. Viele Zubehörteile bekommt ihr durch den Abschluss unterschiedlicher Nebenquests. Klickt auf den verlinkten Guide, um weitere Infos zu den einzelnen Nebenmissionen zu erhalten. Weiter unten erklären wir euch, wie ihr mehrere Zubehör-Slots freischaltet und mehrere Accessoires gleichzeitig tragen könnt.

Anzeige

Zora-Flossen - Effekt: Schneller schwimmen / Fundort: Kaufbar für 350 Rubine im Laden der Fluss-Zoras

- Effekt: Schneller schwimmen / Fundort: Kaufbar für 350 Rubine im Laden der Fluss-Zoras Zora-Schuppe - Effekt: Länger tauchen / Fundort: Belohnung für die Nebenquest „Der Nichtschwimmer“

- Effekt: Länger tauchen / Fundort: Belohnung für die Nebenquest „Der Nichtschwimmer“ Gerudo-Sandalen - Effekt: Schutz vor Treibsand / Fundort: Kaufbar für 400 Rubine im Gerudo-Laden

- Effekt: Schutz vor Treibsand / Fundort: Kaufbar für 400 Rubine im Gerudo-Laden Kletterarmband - Effekt: Schneller klettern / Fundort: Kaufbar für 500 Rubine im Kakariko-Laden

- Effekt: Schneller klettern / Fundort: Kaufbar für 500 Rubine im Kakariko-Laden Goldschürze - Effekt: Schutz vor Wind / Fundort: Belohnung für die Nebenquest „Der wilde Lanmola“

- Effekt: Schutz vor Wind / Fundort: Belohnung für die Nebenquest „Der wilde Lanmola“ Drehpanzer - Effekt: Pirouette stößt Feinde weg / Fundort: Im Dungeon, der sich östlich von Laubhausen befindet (wird von Schattengarde Level 3 bewacht)

- Effekt: Pirouette stößt Feinde weg / Fundort: Im Dungeon, der sich östlich von Laubhausen befindet (wird von Schattengarde Level 3 bewacht) Steigeisen - Effekt: Weniger rutschen / Fundort: Im Dungeon, der sich auf der hohen Bergwand direkt östlich vom Smoothie-Shop auf dem Hebra-Berg befindet. Genauer gesagt im zweiten Raum in einer Truhe, die erscheint, sobald ihr dort alle Feinde besiegt habt

- Effekt: Weniger rutschen / Fundort: Im Dungeon, der sich auf der hohen Bergwand direkt östlich vom Smoothie-Shop auf dem Hebra-Berg befindet. Genauer gesagt im zweiten Raum in einer Truhe, die erscheint, sobald ihr dort alle Feinde besiegt habt Goronen-Armband - Effekt: Schneller tragen / Fundort: Belohnung für die Nebenquest „Es rumort im Vulkan“

- Effekt: Schneller tragen / Fundort: Belohnung für die Nebenquest „Es rumort im Vulkan“ Froschring - Effekt: Höher springen / Fundort: Im Dungeon Schloss Hyrule. Genauer gesagt in einer Truhe im Raum mit dem Großen Schlüssel ganz im Nordosten vom 2. UG

- Effekt: Höher springen / Fundort: Im Dungeon Schloss Hyrule. Genauer gesagt in einer Truhe im Raum mit dem Großen Schlüssel ganz im Nordosten vom 2. UG Sturmritt-Horn - Effekt: Stärkerer Pferdeangriff / Fundort: Belohnung für den Abschluss der Langstrecke beim Fahnenrennen der Hyrule-Farm, wenn ihr es unter 40 Sekunden schafft

- Effekt: Stärkerer Pferdeangriff / Fundort: Belohnung für den Abschluss der Langstrecke beim Fahnenrennen der Hyrule-Farm, wenn ihr es unter 40 Sekunden schafft Steinerner Fußring - Effekt: Weniger taumeln / Fundort: Kaufbar für 400 Rubine im Laden der Hyrule-Stadt

- Effekt: Weniger taumeln / Fundort: Kaufbar für 400 Rubine im Laden der Hyrule-Stadt Mechanikreif - Effekt: Schnelleres Aufziehen der Automaten / Fundort: Gegen 5 Monstersteine bei Boris eintauschbar, nachdem alle Automaten hergestellt habt

- Effekt: Schnelleres Aufziehen der Automaten / Fundort: Gegen 5 Monstersteine bei Boris eintauschbar, nachdem alle Automaten hergestellt habt Erste Meisterschrift - Effekt: Energia-Verbrauch geringer (kleiner Effekt) / Fundort: Reward für den erfolgreichen Abschluss von 4 Übungen im Schlummer-Dojo von Kakariko

- Effekt: Energia-Verbrauch geringer (kleiner Effekt) / Fundort: Reward für den erfolgreichen Abschluss von 4 Übungen im Schlummer-Dojo von Kakariko Zweite Meisterschrift - Effekt: Energia-Verbrauch geringer (moderater Effekt) / Fundort: Reward für den erfolgreichen Abschluss von 8 Übungen im Schlummer-Dojo von Kakariko

- Effekt: Energia-Verbrauch geringer (moderater Effekt) / Fundort: Reward für den erfolgreichen Abschluss von 8 Übungen im Schlummer-Dojo von Kakariko Letzte Meisterschrift - Effekt: Energia-Verbrauch geringer (starker Effekt) / Fundort: Reward für den erfolgreichen Abschluss von 14 Übungen im Schlummer-Dojo von Kakariko

- Effekt: Energia-Verbrauch geringer (starker Effekt) / Fundort: Reward für den erfolgreichen Abschluss von 14 Übungen im Schlummer-Dojo von Kakariko Herz-Anstecker - Effekt: Mehr Herzen finden / Fundort: In einer Kiste in der 2D-Passage nach dem Kampf gegen Links Doppelgänger in der Sudelia-Ruine

- Effekt: Mehr Herzen finden / Fundort: In einer Kiste in der 2D-Passage nach dem Kampf gegen Links Doppelgänger in der Sudelia-Ruine Herz-Haarspange - Effekt: Viel mehr Herzen finden / Fundort: Belohnung für die Nebenquest „Krabbelkäfer“

- Effekt: Viel mehr Herzen finden / Fundort: Belohnung für die Nebenquest „Krabbelkäfer“ Stärkeglocke - Effekt: Detektor für Kristalle der Stärke / Fundort: Belohnung für die Nebenquest „Der Wunsch der Großen Fee“

- Effekt: Detektor für Kristalle der Stärke / Fundort: Belohnung für die Nebenquest „Der Wunsch der Großen Fee“ Silberbrosche - Effekt: Mehr Rubine finden / Fundort: In einer Kiste hinter einer zerstörbaren Wand, die westlich vom Dorf der Fluss-Zoras ist

- Effekt: Mehr Rubine finden / Fundort: In einer Kiste hinter einer zerstörbaren Wand, die westlich vom Dorf der Fluss-Zoras ist Goldbrosche - Effekt: Viel mehr Rubine finden / Fundort: Belohnung für die Nebenquest „Geheimniskrämerei“

- Effekt: Viel mehr Rubine finden / Fundort: Belohnung für die Nebenquest „Geheimniskrämerei“ Energia-Gürtel - Effekt: Möglicherweise viel mehr Energia finden / Fundort: In einer Kiste, die sich in der Höhle im Nordosten von Condés Haus auf dem Hebra-Berg befindet

- Effekt: Möglicherweise viel mehr Energia finden / Fundort: In einer Kiste, die sich in der Höhle im Nordosten von Condés Haus auf dem Hebra-Berg befindet Energia-Handschuh - Effekt: Möglicherweise mehr Energia finden / Fundort: In einer Kiste, die im Lager der Eblins im Nordwesten der Gerudo-Wüste ist

- Effekt: Möglicherweise mehr Energia finden / Fundort: In einer Kiste, die im Lager der Eblins im Nordwesten der Gerudo-Wüste ist Suchrohr - Effekt: Mehr Zutaten finden / Fundort: Belohnung für die Nebenquest „In Saft und Kraft - Teil 1“

- Effekt: Mehr Zutaten finden / Fundort: Belohnung für die Nebenquest „In Saft und Kraft - Teil 1“ Suchgläser - Effekt: Viel mehr Zutaten finden / Fundort: Belohnung für die Nebenquest „In Saft und Kraft - Teil 2“

- Effekt: Viel mehr Zutaten finden / Fundort: Belohnung für die Nebenquest „In Saft und Kraft - Teil 2“ Feenflakon - Effekt: Viel mehr Feen finden / Fundort: Belohnung für die Nebenquest „Ploppi versteckt sich“

- Effekt: Viel mehr Feen finden / Fundort: Belohnung für die Nebenquest „Ploppi versteckt sich“ Feenblume - Effekt: Mehr Feen finden / Fundort: In einer Kiste, die sich in der Höhle im Westen des Eldin-Vulkanpfads befindet. Ihr müsst den Eingang mit einer Bombe öffnen

- Effekt: Mehr Feen finden / Fundort: In einer Kiste, die sich in der Höhle im Westen des Eldin-Vulkanpfads befindet. Ihr müsst den Eingang mit einer Bombe öffnen Altes Amulett - Effekt: Weniger Schaden / Fundort: Belohnung für die Nebenquest „Lass uns spielen“

- Effekt: Weniger Schaden / Fundort: Belohnung für die Nebenquest „Lass uns spielen“ Seltsames Amulett - Effekt: Viel weniger Schaden / Fundort: Belohnung für die Nebenquest „Riesige Zuckerwatte“

Das beste Zubehör

Viele Zubehörteile sind nicht wirklich hilfreich, darum ist es nicht verwunderlich, dass sich viele Spieler fragen, was das beste Zubehör ist. Beachtet, dass das Zubehör zu eurem Spielstil passen sollte und Geschmackssache ist. Nichtsdestotrotz stechen einige Zubehörteile heraus. Die folgenden Accessoires gehören sicherlich zu den besten Items:



- Froschring: Höher springen

- Seltsames Amulett: Viel weniger Schaden

- Letzte Meisterschrift: Energia-Verbrauch geringer

- Drehpanzer: Pirouette stößt Feinde weg

Anzeige

Die Große Fee finden und Ausrüstung erweitern

Zu Beginn des Spiels könnt ihr nur ein Accessoire tragen, aber das könnt ihr im Verlauf der Story ändern. Um mehr Zubehör gleichzeitig tragen zu können, müsst ihr zuerst den Schrein der Großen Fee finden. Er befindet sich im Zentrum vom Hylia-See. Der folgende Screenshot zeigt euch den Aufenthaltsort der Fee:

Ihr findet die Große Fee im Zentrum vom Hylia-See. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Anzeige

Nachdem ihr bei ihr angelangt seid, müsst ihr mit der Großen Fee sprechen und „Modenachhilfe“ auswählen. Um einen weiteren Ausrüstungsslot von ihr zu bekommen, müsst ihr der Fee Rubine überreichen. Je mehr Zubehör-Slots ihr wollt, desto teurer wird es. Wir listen euch die Preise auf:



- 2. Zubehör-Slots: 100 Rubine

- 3. Zubehör-Slots: 300 Rubine

- 4. Zubehör-Slots: 500 Rubine

- 5. Zubehör-Slots: 1000 Rubine