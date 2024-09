Zelda - Echoes of Wisdom: Rezepte für Smoothies und Medizin

Smoothies, Tränke und Medizin helfen euch in The Legend of Zelda ungemein weiter. Welche Rezepte es alle gibt, erfahrt ihr hier.

Tränke, Medizin und Smoothies herstellen

Um Smoothies, Tränke und Medizin herzustellen, müsst ihr einfach nur an einen der Smoothie-Shops gehen und dort 2 beliebige Zutaten miteinander kombinieren. Außerdem müsst ihr pro Mixtur 10 Rubine zahlen. Zutaten könnt ihr entweder bei Händlern kaufen oder als fallengelassenen Loot von Gegner bekommen.



Die hergestellten Hilfsmittel bringen allerhand Vorteile mit sich. Manche von ihnen schützen euch auch vor unangenehmen Wetter. Es gibt jedoch auch die Möglichkeit, dass ihr einen sogenannten „Verunfallten Smoothie“ herstellt, die ihr eigentlich aus dem Fenster werfen könnt. Damit ihr keine Zutaten verschwendet, helfen wir euch aus und listen euch alle Rezepte auf. Auf der folgenden Map markieren wir euch alle vorhandenen Smoothie-Shops:

Insgesamt gibt es 6 Smoothie-Shops. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Alle Smoothie-Rezepte in der Übersicht

Der letzte Eintrag der Tabelle zeigt die Mischungen, die euch einen „Verunfallten Smoothie“ herstellen. Achtet darauf, dass ihr diese Zutanten nicht miteinander mischt. Für die hilfreichen Smoothies müsst ihr folgende Zutaten miteinander mixen:

Smoothie Zutaten Effekt Süßer Smoothie - Blumennektar + Blumennektar 2 Herzen Süßer Milch-Smoothie - Blumenneaktar + Milch 10 Herzen und füllt Schwertkampfenergie etwas auf Vital-Smoothie - Vitaltraube + Vitaltraube 5 Herzen Vital-Mix-Smoothie - Flusspferdchen + Vitaltraube

- Vitaltraube + Zitterapfel

- Vitaltraube + Frostkaktus

- Vitaltraube + Steinsalz

- Vitaltraube + Leuchtbutter

- Vitaltraube + Rüstmango 7 Herzen Süßer Vital-Smoothie - Vitaltraube + Blumennektar 10 Herzen Milch-Vital-Smoothie - Vitaltraube + Milch 13 Herzen Milch-Smoothie - Milch + Milch 7 Herzen Milch-Mix-Smoothie - Zitterapfel + Milch

- Milch + Frostkaktus 13 Herzen Salziger Milch-Smoothie - Milch + Steinsalz 10 Herzen und volle Schwertkampfenergie Rüstungs-Smoothie - Rüstmango + Rüstmango 7 Herzen und 1 Minute weniger Schaden Rüstungs-Mix-Smoothie - Rüstmango + Blasentang

- Rüstmango + Zitterapfel

- Rüstmango + Frostkaktus

- Rüstmango +Leuchtbutter 15 Herzen und 1 Minute weniger Schaden Süßer Rüstungs-Smoothie - Rüstmango + Blumennektar 15 Herzen und 3 Minuten weniger Schaden Milch-Rüstungs-Smoothie - Rüstmango + Milch 18 Herzen und 1 Minute weniger Schaden Salziger Rüstungs-Smoothie - Rüstmango + Steinsalz Füllt Schwertkampfenergie auf und 1 Minute weniger schaden Kaktus-Smoothie - Frostkaktus + Flusspferdchen

- Frostkaktus + Blumennektar

- Frostkaktus + Frostkaktus

- Frostkaktus + Spiralkürbis 2 Herzen und 1 Minute Feuerschutz Salziger Kaktus-Smoothie - Frostkaktus + Steinsalz Füllt etwas Schwertkampfenergie auf und 3 Minuten Feuerschutz Glut-Smoothie - Glutpfeffer + Glutpfeffer Füllt etwas Schwertkampfenergie auf und 1 Minute Kälteschutz Glut-Mix-Smoothie - Glutpfeffer + Frostkaktus

- Glutpfeffer + Spiralkürbis Füllt etwas Schwertkampfenergie auf und 1 Minute Kälteschutz Glut-Felstoffel-Smoothie - Glutpfeffer + Felstoffel Füllt etwas Schwertkampfenergie auf und 3 Minuten Kälteschutz Glut-Mix Spezial - Glutpfeffer + Vitaltraube

- Glutpfeffer + Zitterapfel

- Glutpfeffer + Milch

- Glutpfeffer + Rüstmango Füllt Schwertkampfenergie auf und 1 Minute Kälteschutz Apfel-Smoothie - Zitterapfel + Zitterapfel 2 Herzen und 1 Minute Blitzschutz Apfel-Mix-Smoothie - Zitterapfel + Flusspferdchen

- Zitterapfel + Blumennektar

- Zitterapfel + Frostkaktus

- Zitterapfel + Felstoffel 5 Herzen und 3 Minuten Blitzschutz Salziger Apfel-Smoothie - Zitterapfel + Steinsalz Füllt Schwertkampfenergie auf und 1 Minute Blitzschutz Bubble-Smoothie - Blasentang + Blasentang 2 Herzen und 1 Minute länger tauchen Bubble-Mix-Smoothie - Blasentang + Vitaltrauben

- Blasentang + Zitterapfel

- Blasentang + Felstoffel 5 Herzen und 1 Minute länger tauchen Bubble-Kürbis-Smoothie - Blasentang + Spiralkürbis 10 Herzen und 1 Minute länger tauchen Milch-Bubble-Smoothie - Blasentang + Milch 10 Herzen und 1 Minute länger tauchen Salziger Bubble-Smoothie - Blasentang + Steinsalz Füllt etwas Schwertkampfenergie auf und 1 Minute länger tauchen Agil-Smoothie - Blasentang + Flusspferdchen

- Flusspferdchen + Flusspferdchen

- Flusspferdchen + Glutpfeffer

- Flusspferdchen + Blumennektar

- Flusspferdchen + Felstoffel

- Flusspferdchen + Steinsalz

- Flusspferdchen + Rüstmango 5 Herzen und 1 Minute schneller schwimmen Milch-Agil-Smoothie - Flusspferdchen + Milch 10 Herzen und 1 Minute schneller schwimmen Kletter-Smoothie - Felstoffel + Felstoffel 2 Herzen und 1 Minute schneller klettern Kletter-Mix-Smoothie - Felstoffel + Vitaltraube

- Felstoffel + Frostkaktus

- Felstoffel + Leuchtbutter 5 Herzen und 1 Minute schneller klettern Süßer Kletter-Smoothie - Blumennektar + Felstoffel 5 Herzen und 3 Minuten schneller klettern Milch-Kletter-Smoothie - Milch + Felstoffel 10 Herzen und 1 Minute schneller klettern Kletter-Mango-Smoothie - Felstoffel + Rüstmango 15 Herzen und 3 Minuten schneller klettern Salziger Kletter-Smoothie - Felstoffel + Steinsalz Füllt etwas Schwertkämpferenergie auf und 1 Minute schneller klettern Leucht-Smoothie - Blasentang + Leuchtbutter

- Leuchtbutter + Leuchtbutter 2 Herzen und 1 Minute leuchten Leucht-Apfel-Smoothie - Zitterapfel + Leuchtbutter 5 Herzen und 1 Minute leuchten Leucht-Mix-Smoothie - Frostkaktus + Leuchtbutter 5 Herzen und 1 Minute leuchten Süßer-Leucht-Smoothie - Blumennektar + Leuchtbutter 5 Herzen und 3 Minuten leuchten Leucht-Kürbis-Smoothie - Leuchtbutter + Spiralkürbis 10 Herzen und 1 Minute leuchten Milch-Leucht-Smoothie - Milch + Leuchtbutter 10 Herzen und 1 Minute leuchten Salziger-Leucht-Smoothie - Steinsalz + Leuchtbutter Füllt etwas Schwertkämpferenergie auf und 1 Minute leuchten Spiral-Smoothie - Spiralkürbis + Spiralkürbis 5 Herzen und 1 Minute schneller aufziehen Spiral-Mix-Smoothie - Flusspferdchen + Spiralkürbis

- Vitaltraube + Spiralkürbis

- Zitterapfel + Spiralkürbis

- Felstoffel + Spiralkürbis 10 Herzen und 1 Minute schneller aufziehen Süßer Spiral-Smoothie - Blumennektar + Spiralkürbis 10 Herzen und 3 Minuten schneller aufziehen Milch-Spiral-Smoothie - Milch + Spiralkürbis 13 Herzen und 1 Minute schneller aufziehen Spiral-Mango-Smoothie - Spiralkürbis + Rüstmango 15 Herzen und 3 Minuten schneller aufziehen Salziger Spiral-Smoothie - Steinsalz + Spiralkürbis Füllt Schwertkämpferenergie vollständig auf und 1 Minute schneller aufziehen Goldener Smoothie - Vitaltraube + Goldenes Ei

- Blumennektar + Goldenes Ei

- Steinsalz + Goldenes Ei

- Goldenes Ei + Goldenes Ei 20 Herzen Goldener Rüstungs-Smoothie - Rüstmango + Goldenes Ei 20 Herzen und 5 Minuten weniger Schaden Goldener Frost-Smoothie - Frostkaktus + Goldenes Ei 20 Herzen und 5 Minuten Feuerschutz Goldener Wärme-Smoothie - Glutpfeffer + Goldenes Ei 20 Herzen und 5 Minuten Eisschutz Goldener Zitter-Smoothie - Zitterapfel + Goldenes Ei 20 Herzen und 5 Minuten Blitzschutz Goldener Bubble-Smoothie - Blasentang - Goldenes Ei 20 Herzen und 5 Minuten länger tauchen Goldener Agil-Smoothie - Flusspferdchen + Goldenes Ei 20 Herzen und 5 Minuten schneller schwimmen Goldener Kletter-Smoothie - Felstoffel + Goldenes Ei 20 Herzen und 5 Minuten schneller klettern Goldener Spiral-Smoothie - Spiralkürbis + Goldenes Ei 20 Herzen und 5 Minuten schneller aufziehen Goldener Leucht-Smoothie - Leuchtbutter + Goldenes Ei 20 Herzen und 5 Minuten leuchten Verunfallter Smoothie - Blasentang + Blumennektar

- Blumennektar + Steinsalz

- Flusspferdchen + Leuchtbutter

- Monsterhauer + Frostkaktus

- Glutpfeffer + Blumennektar

- Steinsalz + Steinsalz

- Steinsalz + Glutpfeffer

- Milch + Monsterhauer

- Monsterhauer + Monsterhauer

- Rüstmango + Monsterhauer

- Blasentang + Glutpfeffer

- Blasentang + Frostkaktus

- Frostkaktus + Monsterhauer

- Vitaltraube + Monsterhauer

- Blasentang + Monsterherz

- Flusspferdchen + Monsterherz

- Vitaltraube + Monsterherz

- Zitterapfel + Monsterhauer

- Glutpeffer + Steinsalz

- Glutpfeffer + Leuchtbutter

- Blumennektar + Monsterherz

- Blumennektar + Monsterhauer

- Milch + Monsterherz

- Felstoffel + Monsterherz

- Steinsalz + Blumennektar

- Steinsalz + Monsterherz

- Steinsalz + Monsterhauer

- Leuchtbutter + Monsterherz

- Spiralkürbis + Monsterherz

- Monsterherz + Monsterherz

- Monsterherz + Monsterhauer

- Monsterherz + Goldenes Ei

- Monsterhauer + Goldenes Ei Halbes Herz und winzige Menge an Schwerzkämpferenergie

Alle Tränke und jede Medizin in der Übersicht

Neben den Smoothies gibt es aber auch Tränke, die als Medizin wirken und euch nüzliche Buffs geben. Folgende Medizin gibt es: