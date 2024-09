Zelda - Echoes of Wisdom: „Grillfisch zum Mitnehmen“ lösen

Die Nebenaufgabe „Grillfisch zum Mitnehmen“ in The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom kann vor allem zu Beginn des Spiels etwas schwieriger zu lösen sein. Im Folgenden zeigen wir euch, wie ihr die Nebenmission erfolgreich absolviert.

Starpunkt von „Grillfisch zum Mitnehmen“

Wahrscheinlich hab ihr die Nebenaufgabe bereits gestartet, aber sicherheitshalber verraten wir den Startpunkt trotzdem: Ihr findet die Nebenaufgabe „Grillfisch zum Mitnehmen“ im Dorf Kuisthaven, das in den Jabul-Gewässern liegt. In der Nähe befinden sich übrigens auch die Phirone-Sümpfe, wo ihr die Nebenaufgabe „Ploppi versteckt sich“ findet.

Dort erfahrt ihr, dass Anubes Mutter ihren Sohn sucht. Sie bittet euch, dass ihr Anubes ihren Grillfisch bringen sollt. Sobald ihr mit ihr geredet habt, könnt ihr euch den Grillfisch als Echo merken und ihn in eure Datenbank aufnehmen. Euer erste Impuls ist wahrscheinlich, dass ihr zu Anubes geht und ihm ein Echo-Grillfisch serviert. Falls ihr das tun solltet, sagt er euch, dass eine extra Portion Liebe fehlt.

Grillfisch mit einer extra Portion Liebe servieren

Falls ihr keine Lust auf Lesen habt, könnt ihr euch übrigens im folgenden Video die Lösung der Nebenmission anschauen:

Wichtiger Hinweis: Der Grillfisch geht kaputt, sobald ihr ihn aus einer gewissen Höhe fallen lasst oder ein Echo auf ihm platziert. Wenn das geschehen sollte, könnt ihr bei Anubes Mutter einfach einen neuen Grillfisch holen.



Damit ihr mit dem Grillfisch springen könnt, müsst ihr die Fähigkeit Einklang verwenden. Hierdurch könnt ihr den Grillfisch mit euch tragen und nach oben zu Anubes bringen. Es gibt mehrere Lösungen, wie ihr den Fisch Anubes servieren könnt. Wir haben es mit zwei Tischen, einem Trampolin, einer Topfpflanze und der Fähigkeit Einklang geschafft:

Einer der Lösungswege, die euch den Grillfisch servieren lassen. (© Screenshot GIGA)

Sobald ihr ihm den Grillfisch serviert habt, müsst ihr nur noch zur Mutter zurückkehren und von eurem Erfolg berichten. Als Belohnung erhaltet ihr Blasentang, das ihr als Zutat für eure Smoothie-Rezepte benutzen könnt.