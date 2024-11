Dieses Zelda-Feature habt ihr schon immer gehasst? Nintendo-Legende stimmt euch zu

Bis heute sehen Gaming-Fans in Ocarina of Time eines der besten Zelda-Spiele. Nur Links Fee Navi gilt als aufdringlich und nervig. Nintendo-Legende und Produzent Shigeru Miyamoto wusste das schon 1999.

Selbst eine Nintendo-Legende fand Navi nervig

Selbst ein Gaming-Meilenstein wie The Legend of Zelda: Ocarina of Time ist nicht perfekt. Links nervige Begleiterin Navi ist noch 26 Jahre nach Release berühmt für ihre nervigen Ausrufe, die das Abenteuer ständig unterbrechen.

Selbst Produzent Shigeru Miyamoto war offenbar kein großer Fan der Leuchtkugel mit Flügeln. In einem Interview aus dem Jahr 1999 (archiviert auf der Seite shmuplations) bezeichnet er die Gameplay-Mechnik rund um Navi sogar als „größte Schwachstelle von Ocarina of Time“.

Konkret hat er ein Problem damit, wie Navi Tipps für Rätsel an den Spieler weitergibt. Das ganze System sei „zu unfreundlich“. Gleichzeitig habe es sich allerdings als zu komplex herausgestellt, um es perfekt machen zu können:

Wenn man Navis Text liest, sagt sie immer wieder das Gleiche. Ich weiß, das hört sich schlecht an, aber wir haben sie absichtlich auf einem „dummen“ Level gelassen. Wenn wir versucht hätten, Navis Hinweise etwas komplexer zu gestalten, wäre ihre Dummheit nur offensichtlicher geworden. Shigeru Miyamoto

Shigeru Miyamoto wollte Navi erst ganz abschaffen

Miyamoto führt im 25 Jahre alten Interview weiter aus, dass er die Mechanik an einem Punkt in der Entwicklung ganz abschaffen wollte. Er habe sich aber doch dagegen entschieden, weil das nur noch „unfreundlicher“ für die Spieler gewesen wäre. In ihrer finalen Form sei Navi für die Spieler gedacht, die Ocarina of Time weglegen, einen Monat später zurückkommen und keine Ahnung mehr haben, was sie tun sollen. Miyamoto gibt allerdings selbst zu, dass das eine „dreiste Ausrede“ ist.

Navis ist Links ständiger Begleiter in Zelda: Ocarina of Time. Sie kann Schwachstellen von Gegnern aufzeigen oder anzeigen, wo es als Nächstes hingeht. Für viele Spieler hat sie das allerdings etwas zu oft getan. Besonders nervig: Der Knopf für die Ego-Perspektive leitet auch ein Gespräch mit Navi ein. Wer sich also nur mal etwas umsehen wollte, um ein Rätsel zu lösen, bekam direkt ungefragt einen Hinweis der Fee vorgeworfen.

Ihr wollt wissen, warum Navi außerdem einen so einen schlechten Ruf hat? Eventuell verschafft euch dieses Video einen Eindruck davon:

