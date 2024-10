Zelda - Echoes of Wisdom: Pferd rufen und bekommen

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom bietet eine große Spielwelt. Damit eure Erkundungstouren nicht allzu lange dauern, könnt ihr ein Pferd freischalten. Im Folgenden erklären wir euch, wie ihr das Pferd bekommt und rufen könnt.

Pferd freischalten - Schritt 1

Damit ihr das Pferd freischaltet, müsst ihr zuerst zur Hyrule-Farm gehen. Sie befindet sich südwestlich vom Schloss Hyrule. Folgt dem Hauptpfad und ihr solltet es nicht verpassen.



Redet auf der Farm mit dem alten Mann, der sein Pferd vermisst. Daraufhin startet die Nebenquest „Das vermisste Pferd“. Der Opa gibt euch den Tipp, dass das Pferd normalerweise westlich der Farm am Grasen ist.



Geht Richtung Westen, dort findet ihr das Pferd, das in der Mitte eines kleinen Teiches festsitzt. Baut euch mit Echos eine Brücke, damit ihr zum Pferd gelangt. Steigt auf das Pferd und reitet zurück zum alten Mann, der sich weiterhin in der Hyrule-Farm befindet.



Somit habt ihr die Nebenmission „Das vermisste Pferd“ abgeschlossen. Ab sofort könnt ihr jederzeit ein Pferd in der Farm ausleihen. Aber das ist noch nicht euer eigenes Pferd, hierfür müsst ihr eine weitere Mission absolvieren (dazu unten mehr).



Wir zeigen euch die Lösung der Nebenquest „Das vermisste Pferd“ im folgenden Video:

Pferd bekommen - Schritt 2

Damit ihr ein eigenes Pferd habt, müsst ihr die Nebenmission „Impas Geschenk“ absolvieren. Um die Nebenquest zu starten, müsst ihr ins Schloss Hyrule gehen und dort mit der alten Dame Impa reden. Redet daraufhin mit dem Mädchen, das sich im Nordwesten der Hyrule-Farm befindet



Um das weggelaufene Pferd zu finden, müsst ihr euch zum Karottenfeld in der Nähe begeben. Dort findet ihr einen Riss vor. Schließt den Riss, um die Nebenmission voranzubringen. Als Belohnungen erhaltet ihr übrigens 2 Kristalle der Stärke.



Nachdem ihr den Riss geschlossen habt, müsst ihr die Karotte aus dem Boden ziehen. Daraufhin kommt euer Pferd angerannt und die Mission ist beendet. Wichtig: Achtet darauf, dass ihr die Karotte als Echo abspeichert.

Pferd rufen

Sobald ihr die Nebenquest Impas Geschenk abgeschlossen und die Karotte als Echo abgespeichert habt, könnt ihr fortan euer Pferd herbeirufen. Um euer Pferd zu rufen, müsst ihr lediglich eine Karotte als Echo herbeirufen. Hierdurch kommt euer Pferd angerannt. Steigt mit A auf und reitet durch Hyrule, um schneller an euren gewünschten Ort zu gelangen.