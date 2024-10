Zelda - Echoes of Wisdom: Alle Nebenquests mit Lösungen

In The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom gibt es eine Vielzahl an Nebenquests. Im Folgenden listen wir euch alle Nebenmissionen auf und verraten euch, wie ihr sie löst und welche Belohnungen ihr erhaltet.

Wir sortieren die Nebenquests nach ihrer jeweiligen Startregion. Es kommt öfters vor, dass ihr dem Questgeber ein bestimmtes Echo präsentieren sollt. Hier müsst ihr das jeweilige Echo herbeirufen, damit ihr es dem NPC zeigt. Klickt auf den verlinkten Guide, um alle Echos mit ihrem jeweiligen Fundort zu erfahren.



Wichtiger Hinweis: Wir listen die Nebenmission In Saft und Kraft nicht mit auf, da ihr sie an jedem Smoothie-Stand absolvieren könnt. Für die Mission müsst ihr erst 10 und daraufhin 20 weitere Smoothie-Rezepte herstellen. Klickt auf den verlinkten Guide, um alle Rezepte zu sehen. Als Abschlussbelohnung erhaltet ihr das Suchrohr und die Suchgläser.

Nebenquests Sudelia

Die fliegende Pflanze

Ort: Sudelia-Dorf

Sudelia-Dorf Freischaltung: Nach dem Schließen vom Riss der Sudelia-Wälder

Nach dem Schließen vom Riss der Sudelia-Wälder Lösung: Präsentiert das Echo Killeranas

Präsentiert das Echo Killeranas Belohnung: 1 Kristall der Stärke

Sehnsucht nach Schnee

Ort: Sudelia-Dorf

Sudelia-Dorf Freischaltung: Nach dem Schließen vom Riss Schloss Hyrule

Nach dem Schließen vom Riss Schloss Hyrule Lösung: Präsentiert das Echo Schneeball oder Schneeschlaks

Präsentiert das Echo Schneeball oder Schneeschlaks Belohnung: 8x Blumennektar

Sackgasse

Ort: Im Nordwesten vom Sudelia-Grasland

Im Nordwesten vom Sudelia-Grasland Freischaltung: Nach dem Schließen vom Riss der Sudelia-Wälder

Nach dem Schließen vom Riss der Sudelia-Wälder Lösung: Benutzt Einklang und räumt die schweren Felsen und die Holzkisten aus dem Weg

Benutzt Einklang und räumt die schweren Felsen und die Holzkisten aus dem Weg Belohnung: 20 Rubine

In höchster Bedrängnis

Ort: Sudelia-Grasland (zwischen dem Sudelia-Dorf und der Hyrule-Stadt

Sudelia-Grasland (zwischen dem Sudelia-Dorf und der Hyrule-Stadt Freischaltung: Nach dem Schließen vom Riss der Sudelia-Wälder

Nach dem Schließen vom Riss der Sudelia-Wälder Lösung: Besiegt die Speer-Moblins, um den Mann zu retten

Besiegt die Speer-Moblins, um den Mann zu retten Belohnung: 20 Rubine

Nebenaufgaben Gerudo-Wüste

Flüchtiges Gestrüpp

Ort: Gerudo-Stadt

Gerudo-Stadt Freischaltung: Nach dem Schließen vom Riss der Sudelia-Wälder

Nach dem Schließen vom Riss der Sudelia-Wälder Lösung: Geht in die Wüste und benutzt bei einer rollenden Getrüppkugel die Fähigkeit Einklang. Bringt die Kugel daraufhin zurück zum Questgeber.

Geht in die Wüste und benutzt bei einer rollenden Getrüppkugel die Fähigkeit Einklang. Bringt die Kugel daraufhin zurück zum Questgeber. Belohnung: 2 Kristalle der Stärke

Fliegende Fliesen

Ort: Oase

Oase Freischaltung: Nach dem Schließen vom Riss der Sudelia-Wälder

Nach dem Schließen vom Riss der Sudelia-Wälder Lösung: Präsentiert das Echo Flugfliese

Präsentiert das Echo Flugfliese Belohnung: 50 Rubine

Flinke Füße

Ort: Gerudo-Stadt

Gerudo-Stadt Freischaltung: Nach dem Schließen vom Riss der Sudelia-Wälder

Nach dem Schließen vom Riss der Sudelia-Wälder Lösung: Gewinnt das Fangen. Um ihn einzuholen, könnt ihr immer und immer wieder den rechten Bumper (R) drücken, um die Drehnung auszuführen. Hierdurch werdet ihr schneller. Sobald ihr nach genug dran seid, müsst ihr A drücken, um den NPC zu fangen.

Gewinnt das Fangen. Um ihn einzuholen, könnt ihr immer und immer wieder den rechten Bumper (R) drücken, um die Drehnung auszuführen. Hierdurch werdet ihr schneller. Sobald ihr nach genug dran seid, müsst ihr A drücken, um den NPC zu fangen. Belohnung: 6x Frostkaktus

Krabbelkäfer

Ort: Gerudo-Stadt

Gerudo-Stadt Freischaltung: Nach dem Schließen vom Riss in Schloss Hyrule

Nach dem Schließen vom Riss in Schloss Hyrule Lösung: Zerstört die Zorozoro-Nester, die in der Höhle nordöstlich der Stadt liegen. Erstattet daraufhin Bericht.

Zerstört die Zorozoro-Nester, die in der Höhle nordöstlich der Stadt liegen. Erstattet daraufhin Bericht. Belohnung: Herz-Haarspange

Der Tornado-Geist

Ort: Gerudo-Stadt

Gerudo-Stadt Freischaltung: Nach dem Schließen vom Riss der Sudelia-Wälder

Nach dem Schließen vom Riss der Sudelia-Wälder Lösung: Präsentiert das Echo Tornandos

Präsentiert das Echo Tornandos Belohnung: 10x Milch

Der wilde Lanmola

Ort: Gerudo-Stadt

Gerudo-Stadt Freischaltung: Nach dem Besiegen der zwei Lanmolas. Einer befindet sich nordöstlich der Stadt und der andere im Nordosten der Gerudo-Wüste

Nach dem Besiegen der zwei Lanmolas. Einer befindet sich nordöstlich der Stadt und der andere im Nordosten der Gerudo-Wüste Lösung: Den starken Lanmola besiegen und daraufhin im Gerudo-Palast Bericht erstatten.

Den starken Lanmola besiegen und daraufhin im Gerudo-Palast Bericht erstatten. Belohnung: Goldschürze

Dohnas Herausforderung

Ort: Gerudo-Stadt

Gerudo-Stadt Freischaltung: Nach dem Schließen vom Riss in Schloss Hyrule

Nach dem Schließen vom Riss in Schloss Hyrule Lösung: Öffnet die Truhe am Ende der Schatzkammer. Die Wachen dürfen euch nicht erwischen.

Öffnet die Truhe am Ende der Schatzkammer. Die Wachen dürfen euch nicht erwischen. Belohnung: Seidenpyjama

Nebenmissionen Jabul-Gewässer

Grillfisch zum Mitnehmen

Ort: Kuisthaven

Kuisthaven Freischaltung: Nach dem Schließen vom Riss der Sudelia-Wälder

Nach dem Schließen vom Riss der Sudelia-Wälder Lösung: Für Grillfisch zum Mitnehmen haben wir einen separaten Guide geschrieben. Klickt einfach auf den Link, um die Lösung zu erfahren.

Für Grillfisch zum Mitnehmen haben wir einen separaten Guide geschrieben. Klickt einfach auf den Link, um die Lösung zu erfahren. Belohnung: 10x Blasentang und Echo Grillfisch

Die großzügige Herrin

Ort: Kuisthaven

Kuisthaven Freischaltung: Nach dem Schließen vom Riss in Schloss Hyrule

Nach dem Schließen vom Riss in Schloss Hyrule Lösung: Zieht das Katzenkostüm an, welches ihr als Belohnung der Nebenaufgabe Katzenkomplikationen erhaltet, und redet mit der Katze. Übergebt der Diener der Katze daraufhin einen Glut-Mix-Spezial.

Zieht das Katzenkostüm an, welches ihr als Belohnung der Nebenaufgabe Katzenkomplikationen erhaltet, und redet mit der Katze. Übergebt der Diener der Katze daraufhin einen Glut-Mix-Spezial. Belohnung: 1 Kristall der Stärke

Zippzapp im Wrack

Ort: Kuisthaven

Kuisthaven Freischaltung: Nach dem Schließen vom Riss in Schloss Hyrule

Nach dem Schließen vom Riss in Schloss Hyrule Lösung: Geht in den Dungeon Schiffswrack, wo ihr den Eingang per Einklang freilegen müsst. Er befindet sich im Südwesten der Zora-Bucht. Erstattet danach Bericht.

Geht in den Dungeon Schiffswrack, wo ihr den Eingang per Einklang freilegen müsst. Er befindet sich im Südwesten der Zora-Bucht. Erstattet danach Bericht. Belohnung: Feenflasche

Der Nichtschwimmer

Ort: Dorf der Fluss-Zoras

Dorf der Fluss-Zoras Freischaltung: Nach Abschluss der Hauptmission Fluss-Zora-Dorf in Gefahr

Nach Abschluss der Hauptmission Fluss-Zora-Dorf in Gefahr Lösung: Prästentiert das Echo Mürrfisch, dann Bombenfisch und als letztes Zappekqualle.

Prästentiert das Echo Mürrfisch, dann Bombenfisch und als letztes Zappekqualle. Belohnung: Zora-Schuppe

Ein Platz für den Schatz

Ort: Dorf der Meer-Zoras

Dorf der Meer-Zoras Freischaltung: Nach dem Schließen vom Riss Jabul-Gewässer

Nach dem Schließen vom Riss Jabul-Gewässer Lösung: Mit dem Questgeber außerhalb des Dorfes reden und ihm eine bereits geöffnete Schatzkiste per Einklang bringen.

Mit dem Questgeber außerhalb des Dorfes reden und ihm eine bereits geöffnete Schatzkiste per Einklang bringen. Belohnung: 3x Monsterstein

Blasentang-Mangel

Ort: Zora-Bucht

Zora-Bucht Freischaltung: Nach dem Schließen vom Riss der Sudelia-Wälder

Nach dem Schließen vom Riss der Sudelia-Wälder Lösung: Übergebt 3x Blasentang.

Übergebt 3x Blasentang. Belohnung: 20 Rubine

Große Fische, kleine Fische

Ort: Zora-Bucht

Zora-Bucht Freischaltung: Nach dem Schließen vom Riss in Schloss Hyrule

Nach dem Schließen vom Riss in Schloss Hyrule Lösung: Südlich von Kuisthaven befindet sich ein Fluss-Zora auf einem Boot. Beschützt ihn vor Feinden.

Südlich von Kuisthaven befindet sich ein Fluss-Zora auf einem Boot. Beschützt ihn vor Feinden. Belohnung: 10x Flusspferdchen

Geheimniskrämerei

Ort: Zora-Bucht

Zora-Bucht Freischaltung: Nach dem Schließen vom Riss in Schloss Hyrule

Nach dem Schließen vom Riss in Schloss Hyrule Lösung: Sprecht mit Thyma (befindet sich östlich vom Meer-Zora-Dorf) und dann mit Inawa (im Haus von Dradd im Fluss-Zora-Dorf). Erstattet Thyma Bericht und stellt daraufhin Dradd und Kushara in der Höhle nordöstlich vom Meer-Zora-Dorf zur Rede.

Sprecht mit Thyma (befindet sich östlich vom Meer-Zora-Dorf) und dann mit Inawa (im Haus von Dradd im Fluss-Zora-Dorf). Erstattet Thyma Bericht und stellt daraufhin Dradd und Kushara in der Höhle nordöstlich vom Meer-Zora-Dorf zur Rede. Belohnung: Goldbrosche

Nebenquests Ebene von Hyrule (Östlich)

Das vermisste Pferd

Ort: Hyrule-Farm

Hyrule-Farm Freischaltung: Nach dem Schließen vom Riss der Sudelia-Wälder

Nach dem Schließen vom Riss der Sudelia-Wälder Lösung: Westlich der Farm müsst ihr das Pferd aus dem Tümpel retten und es zurück zur Farm bringen.

Westlich der Farm müsst ihr das Pferd aus dem Tümpel retten und es zurück zur Farm bringen. Belohnung: Kostenlose Leihe von Pferden möglich

Lass uns spielen

Ort: Vor dem Eingang vom Osttempel

Vor dem Eingang vom Osttempel Freischaltung: Nach dem Schließen vom Riss der Sudelia-Wälder

Nach dem Schließen vom Riss der Sudelia-Wälder Lösung: Schließt den Dungeon Osttempel ab und erstattet Bericht.

Schließt den Dungeon Osttempel ab und erstattet Bericht. Belohnung: Altes Amulett

Der Wunsch der Großen Fee

Ort: Hylia-See (Schrein der Großen Fee)

Hylia-See (Schrein der Großen Fee) Freischaltung: Nach dem Schließen aller großen Risse

Nach dem Schließen aller großen Risse Lösung: Öffnet im Schrein der Großen Fee die Truhe mit 1 Kristall der Stärke und sprecht daraufhin mit dem Goldschmied im Gerudo-Laden. Tauscht eine Blütenmuschel beim Händler im Meer-Zora-Dorf gegen einen Verunfallten Smoothie. Erfragt beim rechten Händler in Goronia Infos über Magmeral, die ihr aus dann aus Echsalfos-Bau erhaltet. Lasst den Anhänger Strahlender Schönheit im Gerudo-Laden anfertigen und überreicht ihn der Großen Fee.

Öffnet im Schrein der Großen Fee die Truhe mit 1 Kristall der Stärke und sprecht daraufhin mit dem Goldschmied im Gerudo-Laden. Tauscht eine Blütenmuschel beim Händler im Meer-Zora-Dorf gegen einen Verunfallten Smoothie. Erfragt beim rechten Händler in Goronia Infos über Magmeral, die ihr aus dann aus Echsalfos-Bau erhaltet. Lasst den Anhänger Strahlender Schönheit im Gerudo-Laden anfertigen und überreicht ihn der Großen Fee. Belohnung: Glocke der Stärke

Monster-Obsession

Ort: Hyrule-Stadt

Hyrule-Stadt Freischaltung: Nach dem Schließen vom Riss der Sudelia-Wälder

Nach dem Schließen vom Riss der Sudelia-Wälder Lösung: Präsentiert das Echo Zol, dann Kerzol und als letztes Hydrozol, das ihr mit Wasser aufblähen müsst.

Präsentiert das Echo Zol, dann Kerzol und als letztes Hydrozol, das ihr mit Wasser aufblähen müsst. Belohnung: 1 Kristall der Stärke

Zol 2.0

Ort: Hyrule-Stadt

Hyrule-Stadt Freischaltung: Nach Abschluss von Monster-Obession und Die Singsangtanzmaschine

Nach Abschluss von Monster-Obession und Die Singsangtanzmaschine Lösung: Präsentiert den Popzol-Automaten.

Präsentiert den Popzol-Automaten. Belohnung: Herzteil

Ein Soldat zu viel

Ort: Hyrule-Stadt

Hyrule-Stadt Freischaltung: Nach dem Schließen vom Riss in Schloss Hyrule

Nach dem Schließen vom Riss in Schloss Hyrule Lösung: Für Ein Soldat Zu Viel haben wir einen separaten Guide angefertig. Klickt auf den beigefügten Link, um die Lösung zu erhalten.

Für Ein Soldat Zu Viel haben wir einen separaten Guide angefertig. Klickt auf den beigefügten Link, um die Lösung zu erhalten. Belohnung: 1x Goldenes Ei

Impas Geschenk

Ort: Hyrule-Stadt

Hyrule-Stadt Freischaltung: Nach dem Schließen vom Riss in Schloss Hyrule

Nach dem Schließen vom Riss in Schloss Hyrule Lösung: Sprecht mit dem Mitarbeiter der Hyrule-Farm und schließt daraufhin den kleinen Riss Karottenfeld im Nichts, der sich nordwestlich der Hyrule-Stadt befindet. Pflückt als letztes die Karotte mit Einklang.

Sprecht mit dem Mitarbeiter der Hyrule-Farm und schließt daraufhin den kleinen Riss Karottenfeld im Nichts, der sich nordwestlich der Hyrule-Stadt befindet. Pflückt als letztes die Karotte mit Einklang. Belohnung: Schimmelstute und Echo Karotte

Glücksgefühle

Ort: Hyrule-Stadt

Hyrule-Stadt Freischaltung: Nach dem Schließen vom Riss in Schloss Hyrule

Nach dem Schließen vom Riss in Schloss Hyrule L ösung: Bringt Glücksklee zum König von Hyrule. Schließt daraufhin den Riss Süd-Ebene von Hyrule im Nichts (beim Wald südwestlich der Hyrule-Stadt).

Bringt Glücksklee zum König von Hyrule. Schließt daraufhin den Riss Süd-Ebene von Hyrule im Nichts (beim Wald südwestlich der Hyrule-Stadt). Belohnung: Standardkleid

Boris und seine Automaten

Ort: Siehe verlinkten Guide

Siehe verlinkten Guide Freischaltung: Siehe verlinkten Guide

Siehe verlinkten Guide Lösung: Für Boris und seine Automaten haben wir einen separaten Guide geschrieben. Klickt auf den Link, um die Lösung zu erfahren.

Für Boris und seine Automaten haben wir einen separaten Guide geschrieben. Klickt auf den Link, um die Lösung zu erfahren. Belohnung: Automat Arachnokete

Das große Kawumm-Fest

Ort: Boris' Labor

Boris' Labor Freischaltung: Nach Abschluss der Nebenaufgabe Boris und seine Automaten

Nach Abschluss der Nebenaufgabe Boris und seine Automaten Lösung: Präsentiert ein Echo Oktorok und ein Feuerwerk. Das Feuerwerk bekommt ihr durch den Abschluss der Nebenmission Basalter, der Feuerwerker.

Präsentiert ein Echo Oktorok und ein Feuerwerk. Das Feuerwerk bekommt ihr durch den Abschluss der Nebenmission Basalter, der Feuerwerker. Belohnung: Automaten Kanonorok

Die Singsangtanzmaschine

Ort: Boris' Labor

Boris' Labor Freischaltung: Nach Abschluss der Nebenaufgabe Das große Kawumm-Fest

Nach Abschluss der Nebenaufgabe Das große Kawumm-Fest Lösung: Präsentiert das Echo Zol. Sprecht daraufhin mit Boris und übergebt ihm die Prisma-Spieluhr, die ihr nach Abschluss der Nebenaufgabe Impas Geschenk bekommen habt.

Präsentiert das Echo Zol. Sprecht daraufhin mit Boris und übergebt ihm die Prisma-Spieluhr, die ihr nach Abschluss der Nebenaufgabe Impas Geschenk bekommen habt. Belohnung: Automat Popzol

Der Happsomat

Ort: Boris' Labor

Boris' Labor Freischaltung: Nach Abschluss der Nebenaufgabe Das große Kawumm-Fest

Nach Abschluss der Nebenaufgabe Das große Kawumm-Fest Lösung: Präsentiert ein Echo Dekuranha. Redet danach mit Boris und überreicht ihm das Fangeisen, das ihr beim Mini-Game Eichelsucherei (Südwesten Hyrule) gewinnen könnt.

Präsentiert ein Echo Dekuranha. Redet danach mit Boris und überreicht ihm das Fangeisen, das ihr beim Mini-Game Eichelsucherei (Südwesten Hyrule) gewinnen könnt. Belohnung: Automat Maschinuranha

Der Allesschneider

Ort: Boris' Labor

Boris' Labor Freischaltung: Nach Abschluss der Nebenaufgabe Das große Kawumm-Fest

Nach Abschluss der Nebenaufgabe Das große Kawumm-Fest Lösung: Präsentiert ein Echo Schwert-Moblin. Redet danach mit Boris und gebt ihm das Familien-Katana, das ihr für den erfolgreichen Abschluss von 6 Übungen im Schlummer-Dojo (Kakariko) bekommt.

Präsentiert ein Echo Schwert-Moblin. Redet danach mit Boris und gebt ihm das Familien-Katana, das ihr für den erfolgreichen Abschluss von 6 Übungen im Schlummer-Dojo (Kakariko) bekommt. Belohnung: Automat Samurablin

Der Rubinscheffler

Ort: Boris' Labor

Boris' Labor Freischaltung: Herstellung aller vorheriger Automaten

Herstellung aller vorheriger Automaten Lösung: Präsentiert ein Echo Peckra. Redet danach mit Boris und überreicht ihm den Goldenen Fächer, den ihr in der Oase (Gerudo-Wüste) bekommt. Ihr erhaltet ihn, sobald ihr beim Minigame Mango-Expressernte mindestens 50 Rüstmangos auf dem Schwierigkeitsgrad Spezialsamen erntet.

Präsentiert ein Echo Peckra. Redet danach mit Boris und überreicht ihm den Goldenen Fächer, den ihr in der Oase (Gerudo-Wüste) bekommt. Ihr erhaltet ihn, sobald ihr beim Minigame Mango-Expressernte mindestens 50 Rüstmangos auf dem Schwierigkeitsgrad Spezialsamen erntet. Belohnung: Automat Goldra

Katzenkomplikationen

Ort: Kakariko

Kakariko Freischaltung: Nach dem Schließen vom Riss in Schloss Hyrule

Nach dem Schließen vom Riss in Schloss Hyrule Lösung: Für Katzenkomplikationen haben wir einen separaten Guide geschrieben. Klickt auf den Link, um die Lösung zu erfahren.

Für Katzenkomplikationen haben wir einen separaten Guide geschrieben. Klickt auf den Link, um die Lösung zu erfahren. Belohnung: Katzenkostüm und 10x Vitaltraube

Hühnersuche

Ort: Kakariko

Kakariko Freischaltung: Nach dem Schließen vom Riss der Sudelia-Wälder

Nach dem Schließen vom Riss der Sudelia-Wälder Lösung: Für die Hühnersuche haben wir einen separaten Guide geschrieben, klickt auf den Link, um die Lösung zu erfahren.

Für die Hühnersuche haben wir einen separaten Guide geschrieben, klickt auf den Link, um die Lösung zu erfahren. Belohnung: Feenflasche

Nebenaufgaben Phirone-Sümpfe

Die Legende von Dessie

Ort: Laubhausen

Laubhausen Freischaltung: Nach dem Schließen vom Riss der Phirone-Sümpfe

Nach dem Schließen vom Riss der Phirone-Sümpfe Lösung: Überreicht 3 Zitteräpfel

Überreicht 3 Zitteräpfel Belohnung: 2x Monsterstein

Mothula-Horror

Ort: Laubhausen

Laubhausen Freischaltung: Nach dem Schließen vom Riss der Phirone-Sümpfe

Nach dem Schließen vom Riss der Phirone-Sümpfe Lösung: Benutzt im Südwesten von Laubhausen Einklang, um Deku herauszuziehen. Besiegt danach zwei Mothula und ein Mothula Lv. 2 (südöstlich von Laubhausen) und erstattet danach Bericht.

Benutzt im Südwesten von Laubhausen Einklang, um Deku herauszuziehen. Besiegt danach zwei Mothula und ein Mothula Lv. 2 (südöstlich von Laubhausen) und erstattet danach Bericht. Belohnung: 1 Kristall der Stärke

Der Regenrufer

Ort: Laubhausen

Laubhausen Freischaltung: Nach dem Schließen vom Riss der Phirone-Sümpfe

Nach dem Schließen vom Riss der Phirone-Sümpfe Lösung: Präsentiert das Echo Aqua-Krötenor.

Präsentiert das Echo Aqua-Krötenor. Belohnung: 8x Zitterapfel

Ploppi versteckt sich

Ort: Laubhausen

Laubhausen Freischaltung: Nach dem Schließen vom Riss der Phirone-Sümpfe

Nach dem Schließen vom Riss der Phirone-Sümpfe Lösung: Für Ploppi versteckt sich haben wir einen separaten Guide geschrieben, klickt auf den Link, um die Lösung zu erhalten.

Für Ploppi versteckt sich haben wir einen separaten Guide geschrieben, klickt auf den Link, um die Lösung zu erhalten. Belohnung: Feenflakon

Riesige Zuckerwatte

Ort: Laubhausen

Laubhausen Freischaltung: Nach dem Schließen vom Riss der Phirone-Sümpfe und Absolvierung der Nebenquest Lass uns spielen

Nach dem Schließen vom Riss der Phirone-Sümpfe und Absolvierung der Nebenquest Lass uns spielen Lösung: Absolviert den Dungeon Verborgene Ruine und erstattet Bericht. Um in den Dungeon zu gelangen, müsst ihr die Fackeln, dir vor dem Eingang stehen, anzünden.

Absolviert den Dungeon Verborgene Ruine und erstattet Bericht. Um in den Dungeon zu gelangen, müsst ihr die Fackeln, dir vor dem Eingang stehen, anzünden. Belohnung: Seltsames Amulett

Nebenmissionen Hebra-Berg

Kürbis verzweifelt gesucht

Ort: Hebra-Berg

Hebra-Berg Freischaltung: Nach dem Schließen vom Riss der Sudelia-Wälder

Nach dem Schließen vom Riss der Sudelia-Wälder Lösung: Überreicht einen Spiralkürbis.

Überreicht einen Spiralkürbis. Belohnung: 10x Glutpfeffer

Stempeln im Nirgendwo

Ort: Hebra-Berg

Hebra-Berg Freischaltung: Nach dem Schließen vom Riss in Schloss Hyrule

Nach dem Schließen vom Riss in Schloss Hyrule Lösung: Schließt den dort liegenden Riss.

Schließt den dort liegenden Riss. Belohnung: Zugang zu einer der Stempelstationen.

Der Schneekugelzauber

Ort: Hebra-Berg (Condés Haus)

Hebra-Berg (Condés Haus) Freischaltung: Nach dem Schließen vom Riss Ranelle-Spitze

Nach dem Schließen vom Riss Ranelle-Spitze Lösung: Platziert auf dem Podest im Nordwesten eine glitzernde Schneekugel, die ihr mit der Fähigkeit Einklang dorthin bringt.

Platziert auf dem Podest im Nordwesten eine glitzernde Schneekugel, die ihr mit der Fähigkeit Einklang dorthin bringt. Belohnung: Herzteil

Nebenquests Vulkan Eldin

Basalter, der Feuerwerker

Ort: Goronia

Goronia Freischaltung: Nach dem Schließen vom Riss der Sudelia-Wälder

Hebt die Schwarzerde auf, die sich links vor dem Eingang des Felsenfilet-Steinbruchs befindet, und bringt sie zurück.

Belohnung: 50 Rubine und Echo Feuerwerk

Das große Goronen-Rennen

Ort: Vulkan Eldin

Vulkan Eldin Freischaltung: Nach dem Schließen vom Riss Vulkan Eldin

Nach dem Schließen vom Riss Vulkan Eldin Lösung: Gewinnt das Rennen.

Gewinnt das Rennen. Belohnung: 50 Rubine

Gleitspiel-Lektionen

Ort: Vulkan Eldin

Vulkan Eldin Freischaltung: Nach dem Schließen vom Riss Vulkan Eldin

Nach dem Schließen vom Riss Vulkan Eldin Lösung: Ruft ein Flugmonster-Echo herbei und greift es mit A. Gleitet zum Ziel und benutzt die Luftdüsen als Auftrieb.

Ruft ein Flugmonster-Echo herbei und greift es mit A. Gleitet zum Ziel und benutzt die Luftdüsen als Auftrieb. Belohnung: 10x Steinsalz

Gleitspiel am Todespfad

Ort: Vulkan Eldin

Vulkan Eldin Freischaltung: Nach Abschluss der Nebenquest Gleitspiel-Lektionen

Nach Abschluss der Nebenquest Gleitspiel-Lektionen Lösung: Ruft ein Flugmonster-Echo herbei und greift es mit A. Gleitet zum Ziel und benutzt die Luftdüsen als Auftrieb.

Ruft ein Flugmonster-Echo herbei und greift es mit A. Gleitet zum Ziel und benutzt die Luftdüsen als Auftrieb. Belohnung: 2 Kristalle der Stärke

Bewahre die Glut

Ort: Vulkan Eldin

Vulkan Eldin Freischaltung: Nach dem Schließen vom Riss Vulkan Eldin

Nach dem Schließen vom Riss Vulkan Eldin Lösung: Glutstein per Einklang nach Goronia bringen. Der Glutstein darf dabei nicht abkühlen.

Glutstein per Einklang nach Goronia bringen. Der Glutstein darf dabei nicht abkühlen. Belohnung: 2 Kristalle der Stärke

Es rumort im Vulkan