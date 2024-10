Nach 13 Jahren: Bekommt Minecraft Konkurrenz? Reforj zeigt erstes Gameplay

Nach über einem Jahrzehnt an der Spitze könnte Minecraft bald ernsthafte Konkurrenz bekommen. 4J Studios, ein Team, das aus dem Co-Entwickler von Minecraft und den Machern der Konsolenportierungen des Klötzchen-Klassikers besteht, hat jetzt den ersten Gameplay-Trailer zu Reforj veröffentlicht, den ihr oben seht.

Vertrautes Gefühl mit neuen Features

Wer sich das Gameplay von Reforj anschaut, wird sich zunächst an Minecraft erinnert fühlen: Auch hier spielt man in einer Voxel-Welt, die es zu erkunden, zu bebauen und zu überleben gilt. Doch Reforj verspricht mehr als nur einen einfachen Klon. Der wohl auffälligste Unterschied: Euer Charakter kann gleiten – und das nicht nur in der freien Natur, sondern auch in düsteren Dungeons. Dieser Feature-Mix sorgt für eine dynamischere Fortbewegung und damit für ein frisches Spielgefühl, das ein wenig an The Legend of Zelda erinnert.

Aber das ist nicht alles. Beim Ressourcenabbau kommen interessante Neuerungen ins Spiel: Statt wie gewohnt Block für Block abzubauen, lassen sich mit einem Schlag gleich mehrere Blöcke entfernen. Ein ganzer Baum fällt also nach nur einem gut platzierten Hieb. Werkzeuge? Fehlanzeige. Im Trailer sind bislang keine spezifischen Tools zu sehen, was auf eine andere Herangehensweise an das Crafting-System hindeutet.

Reforj könnte Minecraft Konkurrenz machen. (© 4J Studios)

Reforj soll kein Minecraft 2 sein

Obwohl 4J Studios eng mit der Entwicklung von Minecraft verknüpft ist, macht das Team eine Sache ganz klar: Reforj soll keine Fortsetzung oder Kopie sein. Chris van der Kuyl, Mitbegründer von 4J, betont in einem Interview, dass man den Spielern ein frisches Erlebnis bieten möchte, das sich von Minecraft abhebt. Mit der eigens entwickelten Engine im Rücken wird an einem Spiel gearbeitet, das sowohl altbekannte Fans des Genres als auch Neulinge ansprechen soll (Quelle: GamesIndustry.biz).

Jetzt bleibt nur noch abzuwarten, wie sich das Spiel im finalen Release schlägt und ob es wirklich das Zeug dazu hat, Minecraft nach 13 Jahren ernsthafte Konkurrenz zu machen.

