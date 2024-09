Neues Feature für Xbox-Besitzer: So könnt ihr beim Zocken Zeit sparen

Das September-Update für die Xbox Series X|S ist da – und Microsoft hat einige nützliche Neuerungen im Gepäck. Besonders hilfreich ist ein neues Update-Feature, das euch in Zukunft beim Zocken einiges an Zeit einsparen könnte.

Neues Xbox-Update macht Game-Patches einfacher

Mit dem neuesten Update verpasst Microsoft seinen Xbox-Konsolen wieder einmal einige Verbesserungen. Dieses Mal steht vor allem eine Funktion im Fokus, die euch bei Spiele-Updates ordentlich Zeit sparen lässt.

Mit dem Feature könnt ihr auf eurer Xbox jetzt nämlich bereits Updates für Spiele herunterladen, noch bevor diese offiziell online gehen. Damit müsst ihr also beim Release eines neuen Patchs nicht lange auf den Download warten, bevor ihr euer Spiel starten könnt – denn eure Konsole hat ihn bereits zuvor im Hintergrund heruntergeladen. Das Feature wurde im Juli bereits von Insidern getestet.

Um das Feature zu nutzen müsst ihr über Meine Spiele & Apps auf Spiel & Add-Ons verwalten auf Updates klicken. Dort findet ihr verfügbare Updates für eure Spiele.

Noch unterstützen jedoch nicht alle Games dieses Feature – immerhin bieten es mit Minecraft und Sea of Thieves aber schon beliebte Spiele an. Microsoft verspricht, dass diese Liste in naher Zukunft wachsen wird. (Quelle: Xbox)

Weitere Features im Xbox-Update

Neben dem neuen Update-Feature rollt Microsoft noch einige andere Funktionen aus – auch für Mobile- und PC-User.

Auf Mobilgeräten wird Microsoft endlich die Xbox-Game-Pass-App in die Xbox-App integrieren. Die Game-Pass-App wird ab November nicht mehr separat heruntergeladen werden können und wichtige Funktionen wie die Verwaltung eures Abos und das Entdecken des Spielekatalogs sind nun in der Xbox-App möglich.

PC-Nutzer können sich dagegen über den Game Bar Compact Mode freuen – eine neue Navigationsleiste, die besonders bei kleineren Displays und Handheld-Geräten von Nutzen sein wird. Mit der Leiste, die ihr per Controller durchscrollen könnt, habt ihr schnellen Zugriff auf Widgets und Game-Launcher sowie einige andere praktische Anwendungen.

Auch im August hatte Xbox einige Neuerungen in seinem monatlichen Update zu bieten:

