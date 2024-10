Zelda - Echoes of Wisdom: Alle Kristalle der Stärke finden

In The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom könnt ihr durch die Kristalle der Stärke eure Schwertkämpferform verbessern. Im Folgenden zeigen wir euch alle Fundorte dieser besonderen Kristalle.

Fundorte aller Kristalle der Stärke im Überblick

Neben den Herzteilen und Stempelstationen könnt ihr mit Zelda ebenfalls Kristalle der Stärke finden, die in ganz Hyrule verteilt sind. Insgesamt gibt es 150 Kristalle der Stärke, wovon ihr 49 Stück automatisch während der Hauptstory erhaltet. Die restlichen von ihnen sind jedoch nicht nur an der Oberfläche auffindbar, sondern auch in Dungeons. Zudem bekommt ihr sie auch als Abschlussbelohnung von Rissen und Nebenmissionen.



Nachdem ihr die Story durchgespielt habt, könnt ihr eure Karte öffnen, Y drücken und mit A die Kristalle der Stärke markieren. Daraufhin werden euch alle bisher gefundenen Kristalle auf der Map angezeigt. Die folgende Karte gibt euch einen Überblick aller Kristalle. Klickt auf das Bild, um es zu vergrößern:

Fundorte aller Kristalle der Stärke im Überblick. (© Bild: Nintendo / Bearbeitung GIGA)

Kristalle der Stärke nutzen und Schwertkämpferform verbessern

Um euren Schwertkämpfermodus aufzuwerten, müsst ihr die Kristalle der Stärke als Ressource verwenden. Geht hierfür in das Haus von Luebery. Es befindet sich zwischen dem Sudelia-Grasland und den Sudelia-Wäldern.



Dort könnt ihr an den Ofen treten, um eure bisher gesammelten Kristalle als Aufwertungsmaterial zu benutzen. Sicherheitshalber zeigen wir euch im folgenden Screenshot, wo ihr Lueberys Haus findet:

Hier findet ihr Lueberys Haus, um eure Schwertkämpferform zu verbessern. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Fundorte aller Kristalle der Stärke im Detail

Falls euch die obere Map für die Kristalle der Stärke nicht ausreichen sollte, zeigt euch das folgende Video von YouTuber „100 % Guides“ alle Fundorte im Detail:

