Zelda - Echoes of Wisdom: Alle Outfits und Kleidungen finden

In The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom kann die Prinzessin unterschiedliche Outfits finden und anziehen. Im Folgenden listen wir euch alle Outfits auf und verraten euch, wie ihr sie bekommt.

Insgesamt gibt es 8 Outfits, die Zelda während ihrer Reise freischalten kann. Wenn ihr die Amiibo-Varianten dazuzählt, sind es 11 Kleidungsstücke, die ihr bekommen könnt. Sobald ihr im Storyverlauf Schloss Hyrule vom Riss befreit habt, könnt ihr euer Outfit wechseln. Manche der Kleidungsstücke sehen nicht nur gut aus, sondern verleihen euch ebenfalls unterschiedliche Fertigkeiten.

Outfit #1: Inkognito-Kleidung

Das Inkognito-Outfit erhaltet ihr automatisch im Spielverlauf.

Outfit #2: Königliches Reisekleid

Das Königliche Reisekleid bekommt ihr automatisch im Spielverlauf.

Outfit #3: Katzenkostüm

Das Katzenkostüm erhaltet ihr durch die Nebenaufgabe „Katzenkomplikationen“. Im verlinkten Guide erklären wir euch, wie ihr die Nebenquest abschließt. Habt ihr das Katzenkostüm ausgerüstet, könnt ihr mit den Katzen in Hyrule sprechen und von ihnen weitere Nebenmissionen erhalten.

Outfit #4: Stempelanzug

Den Stempelanzug erhaltet ihr als Belohnung, sobald ihr alle Stempel in Hyrule gefunden habt. Klickt auf den verlinkten Artikel, dort zeigen wir euch alle Fundorte der Stempelstationen. Der Stempelanzug bringt keine Fähigkeiten mit sich.

Outfit #5: Tanzgewand

Wenn ihr das Tanzgewand ausgerüstet habt, vergrößert sich der Radius eurer Pirouette. Um es zu bekommen, müsst ihr das Mini-Game Mango-Expressernte, das ihr beim Rüstungsmango-Labor in der Oase findet, auf der höchsten Schwierigkeitsstufe mit den ultimativen Samen erfolgreich absolvieren.

Outfit #6: Standardkleid

Das Standardkleid hat keinerlei Fähigkeiten, sieht dafür aber sehr gut aus. Nachdem ihr die Nebenquest „Glücksgefühle“ abschließt, erhaltet ihr es als Belohnung. Ihr startet die Nebenmission in der Hyrule-Stadt. Bringt Glücksklee zum König von Hyrule und schließt daraufhin den Riss Süd-Ebene von Hyrule im Nichts, der sich beim Wald südwestlich der Hyrule-Stadt befindet. Dann bekommt ihr das Standardkleid.

Outfit #7: Seidenpyjama

Wenn ihr den Seidenpyjama ausgerüstet habt, füllen sich eure Herzen beim Ausruhen im Bett schneller auf. Ihr erhaltet den Seidenpyjama als Belohnung, sobald ihr die Nebenquest „Dohnas Herausforderung“ abschließt. Die Nebenmission startet in der Gerudo-Stadt. Sie ist jedoch erst verfügbar, nachdem ihr den Riss in Schloss Hyrule geschlossen habt. Öffnet die Truhe am Ende der Schatzkammer, um die Nebenmission zu beenden. Dabei ist es wichtig, dass die Wachen euch nicht sehen.

Outfit #8: Grünes Gewand

Das Grüne Gewand schaltet ihr frei, sobald ihr alle 15 Herausforderungen im Schlummer-Dojo in Kakariko meistert. Alle 15 Challenges sind jedoch erst verfügbar, nachdem ihr die drei großen Risse nach Schloss Hyrule geschlossen habt. Wir empfehlen euch, dass ihr Leune findet und besiegt. Denn Leune ist das stärkste Echo, das ihr im Spiel bekommen könnt. Mit Leune sind viele Dojo-Herausforderungen sehr leicht zu absolvieren.

Outfit #9 - #11: Amiibo-Outfits

Alle drei Amiibo-Outfits sind Varianten von bereits erwähnten Outfits. Die Amiibo-Variante bringt keinerlei Vorteil. Folgende Amiibo-Outfits gibt es:



- Rotes Gewand: Link-Outfit in Rot. Ihr schaltet es frei, wenn ihr eine Amiibo-Figur einscannt, die Link nachempfunden ist.

- Das blaue Kleid: Blaue Version vom Standardkleid. Ihr bekommt es, wenn ihr eine beliebige Zelda-Amiibo-Figur einscannt.

- Schwarzes Katzenkostüm: Wie der Name schon sagt, das Katzenkostüm in Schwarz. Ihr erhaltet es für das Einscannen einer Amiibo-Figur, die weder Zelda noch Link darstellt.