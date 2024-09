Zelda - Echoes of Wisdom: „Ploppi versteckt sich“ lösen

Für die Nebenmission „Ploppi versteckt sich“ in The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom müsst ihr mit Ploppi Verstecken spielen und ihn an unterschiedlichen Orten finden. Im Folgenden zeigen wir euch, wo ihr Ploppi findet und somit die Nebenaufgabe erfolgreich abeschließt.

Anzeige

Nachdem ihr den großen Riss in den Phirone-Sümpfen geschlossen habt, findet ihr die Nebenaufgabe „Ploppi versteckt sich“ im Ort Laubhausen, der ebenfalls in den Sümpfen liegt. Ploppi versteckt sich an vier unterschiedlichen Plätzen, die allerdings nicht auf der Karte markiert sind. Darum kann die Suche etwas knifflig sein.



Ploppi gibt euch allerdings vor jedem Verstecken einen Hinweis, wo ihr ihn finden könnt. Er versteckt sich immer im Boden des jeweiligen Ortes. Wenn ihr am jeweiligen Versteck von Ploppi angekommen seid, müsst ihr mit X eure Fähigkeit Einklang einsetzen, um ihn aus dem Boden herauszuziehen.



Wenn ihr keine Lust auf Lesen habt, könnt ihr das folgende Video anschauen. Dort zeigen wir euch alle vier Fundorte von Ploppi, damit ihr die Nebenmission beenden könnt. Weiter unten gehen wir nochmal im Detail auf jeden der Fundorte ein:

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom – Ploppis Verstecke Abonniere uns

auf YouTube

Fundort #1

Ihr erhaltet den Hinweis, dass sich Ploppi beim Laden befindet, der voll im Trend liegt. Das bedeutet, dass sich Ploppi beim Smoothie-Laden von Laubhausen befindet:

Erster Fundort von Ploppi. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Anzeige

Fundort #2

Als Hinweis für seinen zweiten Aufenthaltsort erhaltet ihr die Info, dass sich Ploppi am Teich der Verliebten befindet. Der Teich der Verliebten befindet sich südwestlich von Laubhausen. Der Teich hat die Form eines Herzes. An diesem Herz-Teich findet ihr ebenfalls einen Riss. Ploppi versteckt oberhalb des Teiches:

Zweiter Fundort von Ploppi. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Anzeige

Fundort #3

Der dritte Ort an dem sich Ploppi versteckt, liegt mitten zwischen den vier steinernen Brüdern. Hiermit sind die vier Steinstatuen gemeint, die Ploppi ähnlich sehen, und sich im Nordwesten von Laubhausen befinden:

Dritter Fundort von Ploppi. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Fundort #4

Der vierte und letzte Ort ist das Haus, das vom schwarzen, stacheligen Gewobbel befallen war, das ihr zuvor bereits während der Hauptmission befreit habt. Das Gebäude liegt im Südosten der Sümpfe:

Vierter Fundort von Ploppi. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Danach ist die Nebenaufgabe „Ploppi versteckt sich“ beendet und ihr erhaltet als Belohnung ein Feenflakon.