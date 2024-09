Switch-Spiele billiger: Mit diesem Nintendo-Trick spart ihr beim neuen Zelda

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom ist da. Der Preis von 59,99 Euro dürfte einige Spieler aber erstmal abschrecken. Ein Spartrick für Nintendo-Switch-Online-Abonnenten schafft Abhilfe.

So spart ihr beim Kauf von The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom

Das letzte Zelda auf der Nintendo Switch kostet wie gewohnt 59,99 Euro. Im Nintendo eShop steckt allerdings ein Feature, mit dem ihr The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom (Test) und viele weitere Switch-Hits günstiger abstauben könnt: Die Nintendo Switch-Game-Coupons.

Anzeige

Um das Angebot nutzen zu können, müsst ihr Nintendo Switch Online abonniert haben. Außerdem müsst ihr innerhalb eines Jahres zumindest zwei Switch-Spiele kaufen wollen. Beides trifft auf euch zu? Dann könnt ihr euch die beiden Coupons für 99,00 Euro im eShop sichern. Nach dem Kauf habt ihr 365 Tage Zeit, um sie für eine Auswahl an Switch-Spielen einzulösen (im Nintendo eShop ansehen).

Angenommen, ihr schnappt euch Zelda: Echoes of Wisdom für 59,99 Euro und im Oktober Super Mario Party Jamboree. Im eShop würden beide Spiele zusammen 119,98 Euro gekostet. Löst ihr eure Coupons ein, spart ihr 20,98 Euro. Große Switch-Hits wie Super Smash Bros. Ultimate und Zelda: Tears of the Kingdom kosten sogar 69,99 Euro. Ihr spart mit Coupons also noch mehr.

Anzeige

Für den Kauf der Coupons erhaltet ihr außerdem 495 Goldpunkte, die ihr im Nintendo eShop später in den Kauf von Spielen investieren können.

So funktionieren die Nintendo Switch-Game-Coupons:

So spart ihr mit den Nintendo Switch-Game-Coupons

Digitale Spiele dank Switch-Coupons viel günstiger

Wenn ihr für bereits für Nintendo Switch Online zahlt, sind die Game-Coupons eine tolle Gelegenheit, um euch Spiele direkt zum Release günstiger zu schnappen. Das gilt allerdings nur für die digitale Version der Spiele. Wenn ihr euch Switch-Spiele lieber ins Regel stellt, ist das Nintendo-Angebot nichts für euch.

Anzeige

In diesem Fall schaut ihr besser bei MediaMarkt und Saturn vorbei. Auch dort bekommt ihr The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom aktuell günstiger.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.