Nintendo-Legende will mehr Zelda – und zwar nicht nur das nächste Tears of the Kingdom

Zelda-Spiele zählen zu den größten Hits auf der Switch. Nintendo plant also bereits die Zukunft der Reihe. Hierfür will sich Chef-Entwickler Eiji Aonuma nicht auf 3D-Spiele beschränken.

Zelda-Chef wünscht sich mehr Spiele wie Echoes of Wisdom

Fans von The Legend of Zelda können sich wirklich nicht beschweren. Zuerst begeistert Zelda: Tears of the Kingdom mit einer neuen gewaltigen Open-World und dann folgt Zelda: Echoes of Wisdom (Test) und lässt Spieler sogar die Prinzessin selbst spielen.

Laut Chef-Entwickler Eiji Aonuma könnte es mit diesem Doppelgespann aus 3D-Zeldas und 2D-Top-Down-Zeldas auch gerne so weitergehen. Die Fortsetzung dieser Tradition scheint davor gar nicht so sicher gewesen zu sein.

Im Interview mit dem BBC erklärt Aonuma, dass er für „fast unmöglich“ gehalten hatte, noch neue Elemente zu den Top-Down-Zeldas hinzuzufügen. Echoes of Wisdom habe seine Meinung allerdings geändert:

Ich denke durch das Spiel haben wir eine Menge Spieler glücklich gemacht. Und so hat mir das Spiel gezeigt, dass es auch für diese Top-Down-Zelda-Games immer noch viele Möglichkeiten gibt. Eiji Aonuma

Der Zelda-Chef bestätigt weiter, dass es weiterhin große 3D-Spiele im Stil von Breath of the Wild und Tears of the Kingdom geben wird. Allerdings hofft er, auch mit den 2D-Spielen weitermachen zu können. Für ein so hohes Tier bei Nintendo hat sein Wunsch sicherlich einiges an Gewicht.

Ob 2D oder 3D: Zelda-Spiele geben euch viele Möglichkeiten

Zelda: Breath of the Wild hat den Trend gestartet, dass euch die Spiele nur noch die Werkzeuge in die Hand geben und ihr frei entscheiden könnt, wie ihr sie einsetzt. Auch Echoes of Wisdom hat diesen Trend übernommen – ist aber immer noch etwas linearer als die gewaltigen 3D-Spiele.

Zuvor hatte Aonuma bereits erklärt, dass er dieses offene Design für Zelda-Spiele beibehalten will. Bei der Kameraperspektive scheint er sich dank Echoes of Wisdom nicht festlegen zu wollen. Für Fans der Reihe bedeutet das hoffentlich mehr Zelda, wenn beide Spiele parallel entwickelt werden können.

Schaut euch hier unseren Test zu Echoes of Wisdom im Video an:

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom im Test

auf YouTube

