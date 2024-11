Neue Xbox-Konsole bestätigt: Handheld kommt, doch es gibt einen dicken Haken

Xbox-Chef Phil Spencer macht es offiziell: Microsoft arbeitet an einer eigenen Handheld-Konsole mit Nintendo Switch und Steam-Deck als Vorbild. Fans müssen sich aber gedulden.

Xbox-Chef bestätigt eigenen Handheld – doch Fans müssen warten

Nintendo hat mit der Switch für viel Aufsehen gesorgt. Nach dem Erfolg der Hybridkonsole will auch Microsoft ganz offiziell in den Handheld-Markt einsteigen. Xbox-Chef Phil Spencer bestätigt jetzt gegenüber Bloomberg, dass das Unternehmen aktuell an mehreren Prototypen arbeitet.

Laut Spencer gebe es eine Erwartungshaltung, dass Xbox in den Handheld-Markt einsteigt. Aktuell würde man den Markt beobachten und die eigenen Pläne daran anpassen. Das bedeutet allerdings auch, dass die Konsole „noch einige Jahre entfernt ist“.

Langfristig finde ich es toll, dass wir eigene Plattformen bauen. Und ich glaube, dass unser Team wirklich innovative Arbeit leisten könnte, aber wir wollen uns informieren und davon lernen, was aktuell passiert. Phil Spencer

Microsoft arbeitet jetzt daran, die Xbox-App auf mehr bestehenden tragbaren Geräten zu verbessern. Spencer will hier mit Hardware-Herstellern zusammenarbeiten, um eine bessere Erfahrung mit Xbox-Spielen sicherzustellen (Quelle: Bloomberg).

Darum kann ein Xbox-Handheld eine richtig gute Idee sein:

Xbox-Handheld laut Gerüchten eine echte Konsole

In der Gerüchteküche wurde schon lange über einen Xbox-Handheld geflüstert. Dieser soll sich laut Insidern auch gehörig von der PlayStation Portal unterscheiden – also eine eigenständige Konsole sein und kein Gerät für Cloud-Gaming.

Daran kann sich allerdings auch noch etwas ändern. Selbst Spencer gibt immerhin zu, dass Microsoft aktuell auf die Konkurrenz achten. Allen voran dürfte es sich dabei um die Nintendo Switch handeln, die bald einen Nachfolger erhalten soll, und ebenso um das Steam Deck. Es bleibt abzuwarten, was Microsoft abschaut und welche eigene Innovation der Xbox-Hersteller mitbringt.