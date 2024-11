Call of Duty: Black Ops 6 im Xbox Game Pass – Microsoft hat alles richtig gemacht

Call of Duty: Black Ops 6 im Game Pass ist eine große Prüfung für den Xbox-Service. Höhere Abo-Zahlen und dafür weniger Verkäufe – lohnt sich das? Ein Analyst zieht eine eindeutige Bilanz.

Update vom 13. November: Microsoft hat CoD: Black Ops 6 direkt zum Release auch im Game Pass veröffentlicht – eine Entscheidung, die den Verkaufszahlen des Erfolgs-Shooters offenbar nicht geschadet hat. Analyst Mat Piscatella schreibt auf Bluesky, dass sich der Shooter extrem gut verkauft. Zwei Wochen nach Release könne er sagen, dass das Spiele-Abo CoD nicht unbedingt geholfen, aber auch ganz sicher nicht geschadet hat (Quelle: Bluesky). Für ein finales Urteil ist es noch zu früh, aber Microsofts Taktik für den Game Pass scheint in diesem Fall voll aufgegangen zu sein. Insgesamt will sich Piscatella nicht darauf festlegen, ob die Aufnahme im Game Pass den Verkaufszahlen von Spielen schaden oder nutzen. Hier komme es ganz auf das Spiel an.

Originalmeldung vom 25. Oktober:

So wirkt sich CoD: Black Ops 6 auf den Game Pass aus

Der teure Activision-Blizzard-Deal trägt Früchte. Microsoft wirft das brandneue Call of Duty: Black Ops 6 direkt zum Release in den Xbox Game Pass. Gegenüber GamesIndustry.biz erklären Analysten, was das für das Abo zu bedeuten hat.

Michael Pachter von Wedbush rechnet damit, dass CoD zwischen drei und vier Millionen Menschen zum Game Pass lockt. Dafür würde Microsoft allerdings auch auf sechs Millionen Verkäufe verzichten müssen. Insgesamt nennt er den Schritt aber „gut für Microsoft und die Konsumenten“.

Piers Harding-Rolls von Ampere geht dagegen nur von 2,5 Millionen Menschen aus, wobei einige auch nur ihr Abo zum Game Pass Ultimate oder PC Game Pass upgraden würden. Das Verschwinden des Probe-Abos für 1 Euro weißt laut dem Analysten darauf hin, dass Microsoft die verlorenen Einnahmen durch den Spielekauf ausgleichen will. Insgesamt würde der Xbox-Hersteller allerdings auch jede Menge Geld durch Mikrotransaktionen machen und jetzt Vollpreis-Käufe durch eine breitere Masse an Spielern tauschen, die Skins und mehr kaufen.

Xbox Game Pass: Davon hängt jetzt alles ab.

Laut GamesIndustry.biz sind sich alle die Analysten einig, dass der Erfolg von Call of Duty: Black Ops 6 im Game Pass davon abhängt, ob Microsoft die neuen Spieler auch langfristig an das Abo binden kann. Dr. Serkan Toto von Katan Games geht davon aus, dass Xbox hier unter enormen Druck steht. CoD müsse jetzt beweisen, dass das Game-Pass-Geschäftsmodell funktionieren kann.

Niemand weiß, welche Erwartungen Microsoft an das Wachstum des Game Pass nach dem Launch hat, aber wenn Black Ops 6 diese Ziele nicht erreicht, kann es sehr schnell, sehr düster werden. Dr. Serkan Toto

Ob sich Call of Duty im Game Pass auszahlt, werden die nächsten Monate zeigen. Michael Pachter zeigt sich abschließend aber optimistisch. So würden der Multiplayer und häufige Updates viele CoD-Spieler auch längere Zeit am Ball halten.

Schaut euch hier den Trailer für CoD: Black Ops 6 an:

Call of Duty: Black Ops 6 – Multiplayer-Reveal-Trailer

