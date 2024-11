Assassin’s-Creed-Publisher unter Feuer: Spieler klagen gegen Ubisoft

Ubisoft bekommt den Zorn einiger Spieler zu spüren – nachdem der Publisher das beliebte Rennspiel The Crew abgeschaltet hat, kassiert das Unternehmen jetzt eine Klage und muss sich gegen Vorwürfe aus der Community wehren.

Spieler klagen gegen Ubisoft

Ubisoft hat das Rennspiel The Crew zunächst im Dezember 2023 aus den digitalen Shops von Steam, PlayStation und Xbox entfernt. Am 31. März 2024 war dann endgültig Schicht im Schacht, als dem MMO die Server abgestellt wurden und der Racer sogar aus den digitalen Spielesammlungen seiner Besitzer verschwand.

Bei Spielern sorgte dieser Schritt wenig überraschend für einen großen Aufschrei – wer sich noch Hoffnungen auf einen Offline-Modus gemacht hatte, wurde schwer enttäuscht.

Der Stachel sitzt in der Community offensichtlich immer noch tief, denn zwei Gamer in Kalifornien haben wegen dem Aus von The Crew jetzt eine Klage gegen Ubisoft eingereicht.

Die Kläger werfen dem Publisher vor, Spieler mit The Crew getäuscht zu haben. Laut der Klageschrift hätte das Unternehmen vorgegeben, dass mit dem Kauf das Spiel als solches erworben werden konnte – nicht nur eine temporäre Lizenz, die Ubisoft zu einem späteren Zeitpunkt widerrufen könnte.

Die Spieler prangern zudem an, dass Ubisoft ihnen nicht einmal Zugriff zu dem Singleplayer-Modus ließ, sondern das Spiel in Gänze aus dem Verkehr zog. Ob die Klage zum Erfolg führen wird, muss sich erst noch zeigen. (Quelle: Polygon)

Assassin’s-Creed-Publisher mit Problemen

Die Klage in Kalifornien dürfte für Ubisoft zur Unzeit kommen, denn der Publisher hat derzeit mit einer schweren Krise zu kämpfen, da diverse hochkarätige Spiele in den letzten Monaten finanziell hinter den Erwartungen zurückblieben – darunter Star Wars Outlaws und Prince of Persia: The Lost Crown. Gerade bei Letzterem musste sich Ubisoft wegen der enttäuschenden Verkäufe aber auch an die eigene Nase fassen.

Auch Ubisofts neuestes RPG sorgt in der Community für Kopfschütteln:

