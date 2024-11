Stardew Valley: Geheimer Multiplayer-Modus für Mobile enthüllt – das haben PC-Spieler davon

Stardew Valley für iOS und Android erhält ein großes Update. Auch ein Multiplayer-Modus gehört zu den Neuerungen – der ist aktuell aber noch gut versteckt.

Stardew Valley: Multiplayer-Modus mit geheimem Code freischalten

Stardew-Valley-Spieler auf dem PC wissen schon lange, dass das Landleben im Koop-Modus besonders viel Spaß macht. Jetzt dürfen endlich auch Spieler auf iOS- und Android-Geräten mitmachen und zusammen mit Freunden zur Hacke greifen. Der Mutliplayer-Modus ist aktuell aber noch gut versteckt.

Entwickler ConcernedApe erklärt jetzt, wie ihr den experimentellen Multiplayer-Modus aktiviert:

Rund um das Stardew-Valley-Logo im Titelbildschirm sind jetzt vier Gruppen an Blättern aufgetaucht Dieser Blätter müsst ihr jetzt in einer bestimmten Reihenfolge drücken. Diese ist: ↑ ↑ ↓ ↓ ← → ← → (es handelt sich um einen Teil des legendären Konami-Codes). Welche Blätter für welche Richtung stehen, seht ihr im Bild unten. Zuletzt müsst ihr nur noch das Fragezeichen auf dem Titelbildschirm drücken und der Koop-Modus wird freigeschaltet.

So funktioniert der Multiplayer-Code für Stardew Valley (© ConcernedApe)

So funktioniert der neue Koop-Modus von Stardew Valley

Der Multiplayer-Modus für Mobile-Geräte ist aktuell noch in einer experimentellen Phase. Ihr solltet also mit Problemen rechnen. Um einem Spiel beitreten zu können, benötigt ihr die IP-Adresse des Hosts. In der vollständigen Anleitung erfahrt ihr, wie ihr eure IP-Adresse bei iOS- und Android-Geräten herausfindet.

Auch bei diesem Mobile-Multiplayer ist der PC noch ein fester Bestandteil. Zumindest empfiehlt ConcernedApe, dass ihr für eine ideale Koop-Erfahrung mit einem High-End-Mobilgerät der Farm eines PC-Spielers beitretet, während sich beide Geräte im gleichen Netzwerk befinden.

Der neue Koop-Modus lohnt sich in seiner aktuellen Form also vor allem dann, wenn ihr nur einen PC daheim habt, aber noch eine weitere Person, die mit euch Stardew Valley zocken will. Spieler etwa auf Steam können jetzt also besonders einfach eine gemeinsame Multiplayer-Farm eröffnen.

Stardew Valley ConcernedApe

