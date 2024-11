Was ist im Lieferumfang des Samsung Galaxy S22 (Plus/Ultra)?

In allen Verpackungen der Samsung-Galaxy-S22-Reihe ist kein Netzteil enthalten. Was überhaupt in der dünnen Box drin ist, zeigen wir euch hier.

Lieferumfang des Samsung Galaxy S22

Samsung Galaxy S22

Schutzfolie auf der Vorderseite des Smartphones (kann abgezogen werden)

Schutzfolie auf der Rückseite des Smartphones (kann abgezogen werden)

Schwarzes USB-C- auf USB-C-Kabel (Zum Aufladen und Datenaustausch mit dem PC)

SIM-Handy-Nadel (Zum Auswerfen des SIM-Kartenhalters)

Kleine Anleitung (Quick Start Guide)

Lieferumfang des Samsung Galaxy S22 Plus

Samsung Galaxy S22 Plus

Schutzfolie auf der Vorderseite des Smartphones (kann abgezogen werden)

Schutzfolie auf der Rückseite des Smartphones (kann abgezogen werden)

Schwarzes USB-C- auf USB-C-Kabel (Zum Aufladen und Datenaustausch mit dem PC)

SIM-Handy-Nadel (Zum Auswerfen des SIM-Kartenhalters)

Kleine Anleitung (Quick Start Guide)

Lieferumfang des Samsung Galaxy S22 Ultra

Samsung Galaxy S22 Ultra

Integrierter S-Pen im Gehäuse

Schutzfolie auf der Vorderseite des Smartphones (kann abgezogen werden)

Schutzfolie auf der Rückseite des Smartphones (kann abgezogen werden)

Schwarzes USB-C- auf USB-C-Kabel (Zum Aufladen und Datenaustausch mit dem PC)

SIM-Handy-Nadel (Zum Auswerfen des SIM-Kartenhalters)

Kleine Anleitung (Quick Start Guide)

Kein Ladegerät im Lieferumfang – was tun?

In der Box des „Samsung Galaxy S22 (Plus/Ultra)“ ist kein Netzteil enthalten. Ihr benötigt also ein extra Netzteil. Falls ihr noch keins habt, empfehlen wir das folgende Universal-Schnellladegerät mit maximal 65 Watt Leistung. Es hat zwei USB-C-Ports und einen USB-A-Port. Da die Samsung-Smartphones maximal 45 Watt Fast-Charging unterstützen, ladet ihr hiermit also mit der höchstmöglichen Geschwindigkeit auf:

65W USB-C SchnellLadegerät, 2x USB-C und 1x USB-A Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 06.11.2024 14:55 Uhr

Wie gefällt euch der Lieferumfang eines Highend-Premium-Smartphones im Jahre 2022, das ab rund 850 Euro erhältlich ist? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Danke.

