Google hat mit dem Pixel 9 Pro einen überraschenden Vorteil gegenüber dem iPhone 16 Pro

Moderne High-End-Smartphones sind sehr teuer. Umso spannender ist es zu erfahren, was die Handys den Hersteller in der Fertigung kosten. Dazu sind jetzt spannende Zahlen aufgetaucht, denn Google hat die Ausgaben für das Pixel 9 Pro überraschend gut im Griff und schlägt Apple dabei deutlich.

Google Pixel 9 Pro überraschend günstig in der Herstellung

Google verlangt für das Pixel 9 Pro in Deutschland einen Preis von 1.099 Euro. Das ist ganz schön viel Geld und deutlich mehr als bei früheren Pixel-Handys. Doch wie viel kostet eigentlich die Herstellung dieses Top-Smartphones? Überraschend wenig, wie die Analyse von Nikkei enthüllt.

Die reine Hardware für das Pixel 9 Pro kostet 406 US-Dollar. Umgerechnet sind das 378 Euro. Das teuerste Teil ist der Tensor-G4-Chip, der auf 80 US-Dollar kommt. Danach folgt das Samsung-Display mit 75 US-Dollar und die Kameras mit 61 US-Dollar. Der Rest der Kosten beläuft sich auf die anderen Komponenten, die Google verbaut.

Im Vergleich zum iPhone 16 Pro ist Google mit dem Pixel 9 Pro klar im Vorteil. Die Kosten für die reine Hardware beim iPhone belaufen sich nämlich auf 568 US-Dollar. Umgerechnet sind das 527 Euro. Dabei spart Google nicht bei der Ausstattung. Das Pixel 9 Pro ist technisch auf der Höhe. Teilweise teilen sich die Unternehmen sogar die Komponenten, wie beispielsweise das Samsung-Display.

Apple trotzdem im Vorteil

Auch wenn Google das Pixel 9 Pro günstiger bauen kann, hat Apple den Vorteil, dass viel mehr iPhone 16 Pro gekauft werden. Am Ende verdient Apple also viel mehr Geld mit seinen Smartphones als Google. Trotzdem ist es wichtig für Google, dass die Pixel-Handys so gut sind und trotzdem relativ wenig kosten.

Wichtig: Die hier aufgeführten Beträge beziehen sich rein auf die Hardware. Nicht enthalten sind Kosten für Forschung, Entwicklung, Werbekosten, Software-Updates usw. Da kommt auch noch einiges zusammen. Trotzdem dürfte bei Google einiges hängen bleiben.

Im Video stellen wir euch die Pixel-9-Handys vor, die wir ausprobieren konnten:

