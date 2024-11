„Das ist wirklich geisteskrank“: Bei Amazon gibt es ein Handy, das sogar Experten umhaut

Überraschung in der Smartphone-Welt: Ein führender deutscher Technik-Experte schwärmt von einem Motorola-Handy und krönt es zum Sieger. Das Moto Edge 50 Pro glänzt besonders mit seinem großzügigen Speicherplatz und beeindruckender Akkulaufzeit – und ist aktuell bei Amazon zum Sonderpreis erhältlich.

YouTuber ist vom Moto Edge 50 Pro begeistert

Wenn Kilian von „IKnowReview“ eine Einschätzung teilt, hört das Internet zu. Mit knapp 570.000 YouTube-Abonnenten zählt der Berliner zur ersten Liga deutscher Technik-Influencer. In einem aktuellen Video wagt er einen Rückblick und stellt er die besten Smartphones 2024 vor. In der Kategorie bis 500 Euro gab es eine echte Überraschung: Das Moto Edge 50 Pro setzte sich an die Spitze.

Moto Edge 50 Pro 6,7-Zoll-Smartphone mit Achtkern-Prozessor, 12 GB RAM, 512 GB Speicher und Triple-Kamera. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.11.2024 16:58 Uhr

Besonders begeistert zeigt sich Kilian von der Ausdauer des Motorola-Smartphones: „Die beste Akkulaufzeit, die ich dieses Jahr testen konnte“ – problemlos hält der Akku zwei Tage durch. Ein weiteres Highlight: In nur 18 Minuten lädt das Smartphone komplett auf, das passende Netzteil ist anders als bei Apple oder Samsung direkt dabei. „Das ist wirklich geisteskrank.“

Auch die weitere Ausstattung überzeugt: Ein butterweiches 144-Hz-Display (OLED), flüssige Performance, üppige 512 GB Speicher und eine verlässliche Triple-Kamera (50 MP + 10 MP + 13 MP) machen das Paket komplett. Angesichts des gesunkenen Preises ein echtes Schnäppchen, so der Experte.

Und auch bei Amazon-Kunden punktet das Moto Edge 50 Pro. Mit 4,5 von 5 Sternen ist es exzellent bewertet. Käufer loben unter anderem das Preis-Leistungs-Verhältnis. Einer von ihnen bezeichnet es sogar als „bestes Smartphone, was ich je hatte.“

Moto Edge 50 Pro bei Amazon mit Rabatt erhältlich

Bei Amazon gibt es das Moto Edge 50 Pro gerade für 459 Euro (jetzt bei Amazon ansehen) – und damit 70 Euro günstiger als der UVP. Die exklusive Edition enthält zusätzlich eine Schutzhülle und praktische Handyhalterung.

Hier gibt es das Video zu den besten Smartphones des Jahres von „IKnowReview“:

