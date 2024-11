Samsung reitet mit neuem Smartphone echte Erfolgswelle

Wenn Samsung möchte, dann kann das Unternehmen wirklich überzeugen – und dann verkaufen sich die Smartphones auch wie geschnitten Brot. Schon zum zweiten Mal ist das Galaxy Z Fold Special Edition ausverkauft. Samsung kommt gar nicht hinterher mit der Produktion, so beliebt ist das teure Falt-Smartphone.

Samsung Galaxy Z Fold Special Edition wieder ausverkauft

Samsung ist mit dem Galaxy Z Fold Special Edition ein wirklich beliebtes Falt-Smartphone gelungen. Obwohl das Unternehmen das Gerät nur im Heimatland verkauft, wurde es dort zum zweiten Mal sofort ausverkauft. Kaum hat Samsung nachgelegt, ist das Handy wieder vergriffen. Auch die zweite Charge wurde Samsung also aus den Händen gerissen.

Wieso ist das Galaxy Z Fold Special Edition so beliebt? Samsung hat im Grunde eine bessere Version des Galaxy Z Fold 6 (Test) gebaut, das in Deutschland verkauft wird. Das neue Falt-Smartphone besitzt ein größeres Display, ein schlankeres Gehäuse und eine bessere Kamera. Während sich das Galaxy Z Fold 6 etwas schlechter verkauft, kann sich Samsung bei der Special Edition kaum vor Käufern retten.

Unklar ist nur, wie umfangreich die Produktion ist. Samsung könnte wegen der schwächelnden Verkäufe des Galaxy Z Fold 6 nur eine ganz kleine Charge des Galaxy Z Fold Special Edition bauen. Da wundert es also nicht, dass das Falt-Smartphone so schnell vergriffen ist. Andererseits würde sich Samsung so nur selbst im Weg stehen, denn jedes verkaufte Gerät zählt – besonders zu dem Preis von umgerechnet etwa 1.900 Euro.

Samsung Galaxy Z Fold Special Edition auch für Deutschland?

Bisher bietet Samsung das Galaxy Z Fold Special Edition nur im Heimatland Südkorea an. Es ist nicht bekannt, wann und ob das Smartphone auch den Weg auf andere Märkte findet. Vermutlich will Samsung dem Galaxy Z Fold 6 einfach keine Konkurrenz machen. Das Falt-Smartphone steht sonst überall auf der Welt im Fokus und soll sich verkaufen. Da würde eine bessere Version überhaupt nicht ins Bild passen.

Im Video verraten wir euch, wie gut das Samsung Galaxy Z Fold 6 wirklich ist:

