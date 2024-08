Zocken, arbeiten, Videos schauen: So schlägt sich das Samsung Galaxy Z Fold 6 im Alltag

Fazit zum Samsung Galaxy Z Fold 6

Mit seinem faltbaren Display bietet das Samsung Galaxy Z Fold 6 ein beeindruckendes Nutzungserlebnis. Besonders das Multitasking sticht hervor: E-Mails beantworten und gleichzeitig den Lieblingsstreamer auf YouTube verfolgen? Kein Problem mit dem Fold 6. Bei dem faltbaren Display ist die Knickkante kein Nachteil, das spiegelnde Display aber schon.



Die KI-Funktionen sind zwar cool, aber für mich persönlich nicht so wichtig. Das Z Fold 6 ist also in erster Linie für Unterhaltung und Produktivität gedacht. Und da liegt auch meine Empfehlung. Wer auf beides Wert legt und sich von aktuell rund 1.800 Euro nicht abschrecken lässt, ist mit dem Fold 6 gut beraten.