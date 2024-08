Was ist Windows 11 LTSC? Wie downloaden?

Windows 11 LTSC ist eine Betriebssystem-Version mit Langzeit-Support und ohne Feature-Updates. Welche Merkmale und Systemanforderungen es hat und wo ihr es herunterladen könnt, seht ihr hier.

Windows 11 LTSC: Was ist das?

Seit Juni 2024 gibt es neben Windows 11 Home und Pro auch die Version „Windows 11 IoT Enterprise LTSC“. Die Abkürzung „LTSC“ steht für „Long Term Support Channel“ (langfristiger Unterstützungskanal) und bedeutet, dass es 10 Jahre Support von Microsoft für diese Windows-Version gibt. Außerdem gibt es in diesem Zeitraum keine Feature-Updates. Dadurch soll Windows 11 LTSC stabiler, sicherer und zuverlässiger arbeiten als die anderen Windows-11-Versionen. Aus diesem Grund richtet sich Windows 11 LTSC vor allem an Geschäftszweige wie Banken, Fertigung und der Pharma-Industrie. Das Betriebssystem ist für die klassische x64- als auch für modernere ARM64-Architektur verfügbar.

Bei Windows 10 gab es auch schon LTSC-Versionen:

Systemanforderungen von Windows 11 LTSC

Windows 11 LTSC lässt sich mit den folgenden Mindestanforderungen betreiben. Optional lassen sich diese noch weiter beschränken oder erweitern.

Mindestanforderungen Optional Prozessor 1 GHz, 2 Kerne 1 GHz, 2 Kerne Arbeitsspeicher 4 GB 2 GB Speicher 64 GB 16 GB Speicher-Typ Solid-State Drive (SSD) Solid-State Drive (SSD) Festplatte (HDD) Hybrid-Festplatte (SSHD) Flash (eMMC, SD, USB) Firmware UEFI BIOS TPM TPM 2.0 optional Sicherer Start Aktiviert optional DirectX DirectX 12 DirectX 10 / keins Anzeige Bildschirm mit 9-Zoll-Diagonale 720p HD Benutzerdefinierte Größe / optional

Quelle: Microsoft

Wo kann ich Windows 11 LTSC downloaden?

Eine kostenlose 90-tägige Testversion von Windows 11 LTSC lässt sich auf dieser Microsoft-Webseite als ISO-Datei herunterladen. Allerdings müsst ihr euch vorher dafür mit euren Personalien registrieren. Für die Vollversion gilt:

Privatkunden können Windows 11 LTSC nicht kaufen oder erhalten.

können Windows 11 LTSC nicht kaufen oder erhalten. Unternehmen erhalten die spezielle Betriebssystemversion entweder vorinstalliert durch den Originalgerätehersteller auf den entsprechenden Geräten, durch autorisierte Distributoren oder durch Volumenlizensierung

(Quelle: Microsoft).

Wichtige Hinweise zur Installation

Aufgrund folgender Punkte empfehlen wir, die Testversion (Evaluierungs-Version) von Windows 11 LTSC vorerst nur in einer virtuellen Umgebung zu installieren und zu testen:

Setzt diese sogenannte Test- beziehungsweise Evaluierungs-Version von Windows 11 nicht auf produktiven Geräten ein .

. Sichert zumindest vorher bestehende Einstellungen .

. Während der Installation werdet ihr aufgefordert, einen Product-Key einzugeben. Es ist aber keiner für diese Version erforderlich.

einzugeben. Es ist aber keiner für diese Version erforderlich. Wenn der Test-Zeitraum von 90 Tagen abläuft , wird der Desktop-Hintergrund schwarz und ihr seht einen dauerhaften Hinweis. Außerdem wird der Computer dann jede Stunde automatisch heruntergefahren.

, wird der Desktop-Hintergrund schwarz und ihr seht einen dauerhaften Hinweis. Außerdem wird der Computer dann jede Stunde automatisch heruntergefahren. Nach der Installation der Evaluierungs-Version könnt ihr nicht mehr die Wiederherstellungspartition auf eurem PC verwenden, um Windows 11 LTSC beispielsweise zu deinstallieren oder zu einer vorherigen Windows-Version zurückzukehren. Stattdessen ist eine komplette Neuinstallation eurer vorherigen Windows 11-Version erforderlich. Ihr könnt das Problem aber umgehen, indem ihr mit dem Tool Clonezilla vorher alle eure Partitionen sichert.

Quelle: Microsoft

Zusammenfassung zu Windows 11 LTSC

10 Jahre Microsoft-Support

feste Funktionen, also keine Feature-Upgrades (aber weiterhin Sicherheits-Patches)

stabiler, zuverlässiger und sicherer

erweiterte Verwaltungs-Tools

vorgesehen für spezielle Anwendungsfälle und Geschäftszweige wie Banken (Geldautomaten), Fertigung (Anlagensteuerung) und Pharma-Industrie (Krankenhausbetrieb).

verfügbar für x64- und ARM64-Architektur

spezielle Systemanforderungen, die sich aber anpassen lassen

eine kostenlose 90-tägige Testversion ist auf der Microsoft-Webseite erhältlich

