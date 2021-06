Microsoft hat Ende Juni 2021 eine Preview von Windows 11 veröffentlicht, die man sich über das Windows-Insider-Programm herunterladen und installieren kann – ganz ohne ISO-Datei. Wie das geht, zeigen wir euch hier.

Ihr solltet Windows 11 nicht auf einem Computer installieren, der zuverlässig funktionieren soll! Windows 11 kann noch instabil und fehlerbehaftet sein. Sichert vorher eure Daten und Windows 11 kann noch instabil und fehlerbehaftet sein. Sichert vorher eure Daten und erstellt ein Backup . Noch besser ist ein Image-Backup

Folgt unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung, um Windows 11 schon jetzt zu installieren. Das Video zeigt euch, was euch erwartet:

Systemanforderungen beachten

Um Windows 11 installieren zu können, muss euer Rechner die Systemanforderungen erfüllen. Dazu zählen insbesondere:

Eure Windows-Installation muss im UEFI-Modus installiert sein. Das ist standardmäßig der Fall.

Secure-Boot muss im BIOS aktiviert sein. Das ist ebenfalls standardmäßig aktiviert.

Euer Mainboard muss TPM 2.0 unterstützen. Das ist meistens der Fall, wenn euer Mainboard frühestens 2018 gekauft wurde.

Die folgende Einstellung muss aktiviert sein. Dadurch sendet euer PC noch mehr eurer Daten an Microsoft als üblich:

Öffnet die Windows-Einstellungen, indem ihr die Tastenkombination [Windows] + [i] drückt. Klickt auf „Datenschutz“ > „Diagnose und Feedback“. Aktiviert die Option „Optionale Diagnosedaten“.

Windows-Insider-Programm beitreten

Ihr müsst euch mit eurem Microsoft-Konto beim Windows-Insider-Programm anmelden. Nur so könnt ihr Windows 10 dann über die Update-Funktion von Windows 10 herunterladen und installieren. Die Einstellungen für das Windows-Insider-Programm findet ihr in Windows 10 in den Einstellungen unter „Update und Sicherheit“ > „Windows-Insider-Programm“.

Klickt dort auf den Button „Los geht's“, um teilzunehmen. Klickt dann auf „Konto verknüpfen“ und meldet euch mit eurem Microsoft-Konto an. Klickt beim Fenster mit dem Text „Release Preview-Kanal“ auf den Button „Bestätigen“ und nochmal auf „Bestätigen“. Dadurch stimmt ihr allerdings zu, dass Windows Informationen an Microsoft schickt, wie ihr Windows nutzt (siehe Datenschutzbestimmungen. und Windows Insider). Klickt auf den Button „Jetzt neu starten“, um die Registrierung für das Windows-Insider-Programm abzuschließen.

Den richtigen Download-Kanal einstellen

Wenn ihr die obigen Schritte durchgeführt habt, installiert ihr so Windows 11 über euer bestehendes Windows 10:

Öffnet die Windows-Einstellungen, indem ihr die Tastenkombination [Windows] + [i] drückt. Klickt auf „Update und Sicherheit“ > „Windows-Insider-Programm“. Klickt rechts auf den grauen Kasten „Release Preview-Kanal“. Wählt nun die Option „Dev Channel“ aus.

Falls euch die Option „Dev Channel“ nicht angezeigt wird, erfüllt euer PC vermutlich nicht die Systemanforderungen von Windows 11. Dies wird euch dann auch unter „Einstellungen“ > „Update und Sicherheit“ > „Windows-Insider-Programm“ oben angezeigt:

„Ihr PC erfüllt nicht die Mindestanforderungen an die Hardware für Windows 11. Ihre Kanaloptionen werden eingeschränkt sein.“

In dem Fall könnt ihr Windows 11 dann derzeit noch nicht installieren. Es sei denn ihr kauft Hardware, welche die Systemvoraussetzungen erfüllt.

Öffnet die Windows-Einstellungen, indem ihr die Tastenkombination [Windows] + [i] drückt. Klickt auf „Update und Sicherheit“ > „Windows Update“. Klickt auf den Button „Nach Updates suchen“, sofern der Vorgang nicht schon automatisch startet. Wenn euch „Windows 11 Insider Preview“ angezeigt wird, klickt ihr auf den Button „Herunterladen“. Folgt nun dem Assistenten am Bildschirm.

Hat alles geklappt oder gab es Schwierigkeiten? Schreibt uns eure Meinungen und Fragen gerne in die Kommentare unterhalb dieser Anleitung.

