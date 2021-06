Wenn ihr Windows 11 auf einem Computer installieren wollt, solltet ihr die Systemanforderungen wissen. Ansonsten schlägt die Installation fehl oder das Betriebssystem läuft viel zu langsam und ruckelt. Die offiziellen Systemvoraussetzungen seht ihr hier. Außerdem zeigen wir, welche Funktionen aus Windows 10 aus Windows 11 entfernt wurden.

Windows 11 Facts

Welche Systemanforderungen hat Windows 11?

Wenn euer Rechner mindestens folgende Systemanforderungen erfüllt, könnt ihr Windows 11 darauf installieren:

Prozessor 1 GHz mit 2 Kernen auf einem kompatiblen 64-Bit-Prozessor (Intel, AMD, Qualcomm) oder SoC Arbeitsspeicher (RAM) 4 GB Festplatte (SSD/HDD) 64 GB Bildschirm/Auflösung 1280 x 720 Pixel (720p-Display), mit einer Diagonale größer als 9 Zoll

8 Bit pro Farbkanal Grafikkarte DirectX 12 oder höher mit WDDM 2.0 Treiber TMP Trusted Platform Module (TMP) Version 2.0 Internetverbindung Für die Version „Windows 11 Home Edition“ ist zwingend eine Internetverbindung und ein Microsoft-Konto erforderlich, um die Einrichtungen von Windows 11 abzuschließen. Das gilt auch für „Windows 11 Home“ im S-Modus. Alle anderen Versionen benötigen zur Installation kein Internet. Die neuen Funktionen Hier findet ihr die neuen Funktionen von Windows 11. Entfernte Funktionen Hier findet ihr die Funktionen, die Microsoft in Windows 11 entfernt hat. Unterstützte Sprachen Arabisch (Saudi Arabien), Bulgarisch (Bulgarien), Chinesisch (China), Chinesisch (Taiwan), Kroatisch (Kroatien), Tschechisch (Tschechische Republik), Dänisch (Dänemark), Niederländisch (Niederlande), Englisch (UK), Englisch (USA), Estnisch (Estland), Finnisch (Finnland), Französisch (Frankreich), Französisch (Kanada), Deutsch (Deutschland), Griechisch (Griechenland), Hebräisch (Israel), Ungarisch (Ungarn), Italienisch (Italien), Japanisch (Japan), Koreanisch (Korea), Lettisch (Lettland), Litauisch (Litauen), Norwegisch, Bokmål (Norwegen), Polnisch (Polen), Portugiesisch (Brasilien), Portugiesisch (Portugal), Rumänisch (Rumänien), Russisch (Russische Föderation), Serbisch (Latein, Serbien), Slowakisch (Slowakei), Slowenisch (Slowenien), Spanisch (Spanien), Spanisch (Mexiko), Schwedisch (Schweden), Thailändisch (Thailand), Türkisch (Türkei), Ukrainisch (Ukraine). Weitere Sprachen lassen sich als Benutzeroberflächen-Sprachpakete installieren.

Quelle: Microsoft

Vergleich zu Windows-10-Systemanforderungen

Windows 10 hatte deutlich geringere Systemanforderungen. So brauchte es als 64-Bit-Version nur eine 1-GHz-CPU mit 2 GB RAM und 20 GB Festplattenspeicher. Allerdings war dieser schnell zu klein, nachdem man alle Updates installiert hatte. Der Bildschirm benötigte nur eine Auflösung von 800 x 600 Pixel, wobei die Grafikkarte DirectX 9 mit dem WDDM-Treiber in Version 1.0 unterstützen musste.

Die wichtigsten Windows-11-Funktionen seht ihr in unserem Video:

Meinung der GIGA-Redaktion

Alles in allem scheinen die Systemanforderungen für Windows 11 noch recht bescheiden, gemessen an heutiger PC-Leistung. Allerdings empfehlen wir, gleich eine größere Festplatte einzubauen. 64 GB können insbesondere nach häufigen Updates schnell volllaufen. 128 GB sollten es mindestens sein. Beachtet außerdem, dass obige Systemanforderungen nur die geringsten Voraussetzungen sind, mit denen Windows 11 „funktioniert“. Das heißt nicht, dass es gut oder schnell funktioniert. Euer Computer sollte also optimalerweise deutlich besser sein als diese Anforderungen.

Welche Probleme bereitet iOS 13 auf deinem iPhone?

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook (GIGA Tech, GIGA Games) oder Twitter (GIGA Tech, GIGA Games).