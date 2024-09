Windows 11 hat es endlich geschafft, seinen größten Erzfeind auf Steam zu schlagen

Es hat fast drei Jahre gedauert, doch nun hat es Microsoft endlich geschafft: Windows 11 wird von mehr Leuten genutzt als Windows 10 – zumindest auf Steam.

Windows 11 überholt Windows 10 auf Steam

Es war ein harter und langer Kampf, den Microsoft ausfechten musste, doch die Arbeit scheint sich endlich auszuzahlen. Ein Blick in die aktuelle Steam-Hardware-Umfrage beweist: Es nutzen erstmals mehr Steam-Nutzer Windows 11 als Windows 10.



Aktuell setzen 49,17 Prozent auf Windows 11, 47,09 Prozent halten weiterhin an Windows 10 fest (Quelle: Steam). Im Vergleich zum Vormonat konnte Windows 11 seinen Nutzeranteil um satte 3,36 Prozent steigern – ein voller Erfolg für Microsoft. Windows 10 verlor im fast gleichen Maße. Der Nutzeranteil sank um 3,07 Prozent.

So schlägt sich Windows 11 generell

Abseits der PC-Spieler-Szene macht Windows 11 ebenfalls Fortschritte, wenn auch nicht ansatzweise so gigantische. Laut StatCounter lag der Nutzeranteil von Desktop-Geräten mit Windows 11 im August 2024 bei 31,63 Prozent. Auf Windows 10 setzten hingegen immer noch 64,14 Prozent. Windows 11 hat also immer noch massig Boden gutzumachen (Quelle: StatCounter).



Microsoft dürfte es dennoch freuen, dass langsam immer mehr Leute auf Windows 11 setzen. Wahrscheinlich steigen inzwischen auch immer mehr Windows-10-Nutzer aufgrund des nahenden Support-Endes um.



Windows 10 soll zwar noch bis zum Oktober 2025 mit Sicherheits-Updates versorgt werden, doch größere Funktions-Updates verteilt Microsoft schon eine Weile nicht mehr – auch wenn sich immer mal wieder Windows-11-Funktionen in Insider-Versionen von Windows 10 einnisten.

Für den Fall, dass auch ihr kürzlich auf Windows 11 umgesteigen seid: Wir haben da ein paar praktische Einsteiger-Tipps für euch:

