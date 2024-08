Steam verramscht unterschätzte GTA-Perle für 5,99 Euro

Ihr habt bis heute nicht GTA 4 gespielt? Dann habt ihr den wohl unterschätzten Teil der GTA-Reihe verpasst! Die Complete-Edition mit allen DLCs ist derzeit bei Steam stark reduziert. Knapp 6 Euro müsst ihr dafür über den digitalen Tresen wandern lassen – aber das Angebot gilt nur für kurze Zeit. Den Trailer des Hauptspiels könnt ihr euch direkt oben im Artikel anschauen.

GTA 4 im Steam-Sale: Complete Edition wird verramscht

GTA 4 hat inzwischen 14 Jahre auf dem Buckel. Gut möglich, dass viele junge GTA-Fans noch nie das Abenteuer von Niko Bellic in Liberty City erlebt haben.



Wem Rockstars Open-World-Klassiker bisher entgangen ist, kann ihn nun besonders günstig nachholen – denn Steam bietet die Complete Edition für sagenhafte 5,99 Euro an (bei Steam anschauen). Ein echtes Schnäppchen! Neben dem Hauptspiel enthält das Paket auch noch die beiden Erweiterungen The Ballad of Gay Tony und The Lost and Damned. Das Angebot läuft noch bis zum 12. September 2024.

Zusammen mit den beiden DLCs beläuft sich die Spielzeit allein für die Hauptstory schon auf rund 35 Stunden. Wer sich etwas mehr Zeit nimmt, um Liberty City in Ruhe zu erkunden, Nebenmissionen zu absolvieren und ein paar Extras einzusammeln, kann hingegen gut und gerne 50 Stunden mit der GTA 4: Complete Edition verbringen.

Grand Theft Auto IV: The Complete Edition Rockstar North

GTA 4 ist bei Steam gerade stark reduziert. (© Rockstar Games)

Was Spieler vor dem Kauf noch wissen sollten: Der PC-Port von GTA 4 kann für technische Probleme sorgen und läuft auch auf aktuellen Systemen nicht immer rund. Wer etwa FPS-Probleme hat, kann die Performance dank eines praktischen Steam-Guides mit ein paar Tricks verbessern.

Ebenfalls erwähnenswert: Seit der Abschaltung von Games for Windows Live sind der Multiplayer und die Ranglisten nicht mehr verfügbar. Auf den Storymodus hat das jedoch keinen Einfluss.

Worum geht es in GTA 4?

Niko Bellic kommt nach einer langen Schiffsüberfahrt als Immigrant in der amerikanischen Stadt Liberty City an und wird dort von seinem Cousin Roman begrüßt, der bei der russischen Mafia stark verschuldet ist.



Damit Roman nicht alle Knochen gebrochen werden, greifen wir ihm unter die Arme und helfen den Gangstern bei allerlei zwielichtigen Aufträgen, die uns immer tiefer in die Unterwelt von Liberty City und damit einen Schritt zu Nikos eigentlichem Ziel führen: Den Mann zu finden, der ihn und seine Kameraden im Krieg verraten hat.

In den beiden DLCs hingegen übernehmen wir die Rolle von zwei anderen Personen, denen Niko während seiner Zeit in Liberty City über den Weg läuft: Johnny Klebitz und Luis Lopez.



Johnny ist Teil der Biker-Gang The Lost und muss sich gegen rivalisierende Banden behaupten, während Luis als Assistent von Nachtclubbesitzer Tony Prince versucht, diesen von allerlei Blödsinn abzuhalten und seine Probleme zu lösen.