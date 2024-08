230 Stunden im Mittelalter: Hochgelobte Survival-Sim auf Steam stark reduziert

Auf Steam bekommt ihr gerade eines der beliebtesten Mittelalter-Open-World-Spiele mit einem starken Rabatt zugeschoben. Falls ihr Survival- und Management-Sims mögt, solltet ihr hier unbedingt reinschauen.

Medieval Dynasty noch bis zum 5. September reduziert zu haben

Habt ihr schon einmal von Medieval Dynasty gehört? Falls ihr dieses ganz besondere Open-World-Survival-Spiel noch nicht besitzt, so solltet ihr jetzt einen genaueren Blick auf das Game werfen. Besonders ist an Medieval Dynasty vor allen Dingen der Genre-Mix: Zwischen Mittelalter-Rollenspiel, Lebenssimulation und Survival-Abenteuer steuert ihr hier euren Protagonisten durch das geheimnisvolle Abendland, erledigt Quests und baut euch eure eigene Dynastie auf.



Bis zum 15. September gibt es Medieval Dynasty noch mit 30 Prozent Rabatt auf Steam. Damit kostet es nur 20,99 Euro (auf Steam ansehen).



Seht den Trailer zum Erbschafts-Update in Medieval Dynasty:

Medieval Dynasty | offizieller Trailer zum Erben-Update

Das Besondere an Medieval Dynasty

In der First-Person-Perspektive erkundet ihr eine mittelalterliche Map, auf der ihr anfangs Ressourcen für euer erstes Haus sammelt. Dabei könnt ihr Quests in naheliegenden Dörfern erledigen und euren Charakter langsam aufleveln. Aber hier geht es nicht nur darum, sich ein Eigenheim zu bauen, sondern direkt ein ganzes Dorf aus dem Boden zu stampfen und es mit freiwilligen Bewohnern zu füllen.



Nach und nach fällt ihr also Bäume, baut neue Gebäude, verbessert sie und sorgt dafür, dass eure wachsende Dynastie im Winter nicht erfriert. Nebenbei könnt ihr auch eine Frau heiraten und für Nachwuchs sorgen, immerhin altert euer Charakter: Wenn er verstirbt, aber ihr einen Nachkommen habt, so könnt ihr den Erben direkt übernehmen und einfach weiterspielen.



Auf Steam kann das Spiel sehr positive Bewertungen einheimsen und ist mittlerweile auch nicht mehr von Bugs geplagt, was früher durchaus der Fall gewesen ist. Stete Updates erweitern die Mittelalter-Sim um Inhalte, doch auch ohne sie könnt ihr in Medieval Dynasty bis zu 230 Stunden verbringen, wenn ihr alles sehen wollt.

