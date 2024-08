Neues GTA liegt erstmal auf Eis – nach etlichen Jahren in der Entwicklung

2021 gab Meta bekannt, dass man an einer VR-Version von GTA: San Andreas arbeiten würde. Wer sich schon darauf gefreut hat, CJs Abenteuer in einer komplett neuen Perspektive zu erleben, wird jetzt enttäuscht. Das Projekt wurde eingemottet.

Arbeit an VR-Version von GTA: San Andreas eingestellt

Für viele Spieler gilt San Andreas bis heute als der beste Teil der GTA-Serie. Umso mehr freuten sich die Spieler als Oculus 2021 während einer Messe bekannt gab, dass man an einer VR-Version des Open-World-Klassikers arbeiten würde und „es kaum erwarten kann, den Fans mehr davon zu zeigen“.



Doch daraus wird wahrscheinlich nichts mehr. Denn laut einem offiziellen Statement von Meta, Oculus’ Mutterkonzern, das auf YouTube aufgetaucht ist, liegt das Projekt auf Eis – und das, obwohl man bereits 2021 viele Jahre in die Entwicklung gesteckt hatte (Quelle: Meta)

GTA: San Andreas ist auf unbestimmte Zeit auf Eis gelegt, während wir uns auf andere Projekte konzentrieren. Wir freuen uns darauf, in Zukunft mit unseren Freunden bei Rockstar zusammenzuarbeiten. Meta via YouTube

VR-Traum von GTA: San Andreas ist am Ende

Meta erwähnt im Statement zwar, dass das Projekt nur auf Eis gelegt ist und nicht direkt eingestellt wurde – wir wagen jedoch zu bezweifeln, dass Rockstar und Meta das Projekt in ein paar Jahren noch einmal wiederbeleben werden.



Meta selbst gibt an, dass man die Arbeit an der VR-Version von San Andreas eingestellt hat, um „sich auf andere Projekte zu fokussieren“. Welche das sind, führt das Unternehmen jedoch nicht aus.



Gut möglich, dass Rockstar Games Oculus aktuell keine Ressourcen zur Verfügung stellen kann, um die Entwicklung der VR-Version voranzutreiben. Aktuell dürften die meisten Entwickler für GTA 6 abgestellt sein. Schließlich soll der große Open-World-Hit bereits im Herbst 2025 erscheinen.



