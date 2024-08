Star Wars Outlaws auf der PS5: Wer am meisten zahlt, steht am dümmsten da

Der offizielle Release von Star Wars Outlaws steht kurz bevor. Käufer der über 100 Euro teuren Gold- und Ultimate Editionen auf der PS5 dürfen aber schon einige Tage früher zocken. Gerade diese Hardcore-Fans bestraft Ubisoft jetzt.

Star Wars Outlaws: Manche PS5-Spieler müssen neu anfangen

Wenn ihr Star Wars Outlaws schon vor dem offiziellen Release-Termin am 30. August zocken wollt, hält Ubisoft die Hand offen. Die Gold- und Ultimate Edition des Open-World-Spiels mit drei Tagen Vorabzugang kosten 110 Euro und 140 Euro (im PlayStation-Store ansehen).



PS5-Spieler müssen jetzt allerdings feststellen, dass ihnen die zusätzlichen Tage in der weit, weit entfernten Galaxis überhaupt nichts nutzt. In einer Mail empfiehlt Ubisoft nach dem Day-One-Patch einen neuen Spielstand zu starten – und ihren bisherigen Fortschritt direkt in den Müllschlucker zu kippen.



Ubisoft versieht diese Empfehlung noch mit etwas Nachdruck und weist darauf hin, dass Spieler in ihren alten Spielständen auf Probleme stoßen werden, unter anderem auch solche, die den Spielfortschritt komplett aufhalten (Quelle: Insider Gaming).

Ubisoft bietet etwas Entschädigung für PS5-Spieler

Star Wars Outlaws ist ein großes Spiel, in dem es sehr viel zu tun gibt. Da ist es umso ärgerlicher, dass gerade die treuesten PS5-Spieler (die sehr viel Geld ausgegeben haben) jetzt all ihren Fortschritt aufgeben müssen.



Ein Spieler auf Reddit zeigt, dass sich Ubisoft zumindest um Wiedergutmachung bemüht. In einer weiteren Mail kündigt der Publisher an, dass betroffene Spieler ein Ingame-Item für ihr Schiff und 100 Ubisoft Connect Units bekommen. Im Vergleich zu vielen verlorenen Stunden ist das natürlich nur ein sehr schwacher Trost (Quelle: Reddit).

In unserem GIGA-Test ist Star Wars Outlaws durch eine starke Hauptquest, aber schwache Open World aufgefallen. Schaut euch hier unser Fazit im Video an:

