PS5-Geheimnis ist aus dem Sack – auch wenn Sony es nicht wahrhaben will

Mehr als drei Jahre nach Release der PS5 warten Spieler auf ein Mid-Gen-Upgrade für die Konsole. Doch Sony schweigt zur PS5 Pro. Entwickler wissen aber schon mehr.

PlayStation 5: Sonys Geheimnis ist nicht mehr geheim

Die PlayStation 5 ist lange nicht mehr neu. Die ganze Gaming-Welt wartet also darauf, dass Sony endlich ein Upgrade ankündigt – bei der PS4 war es immerhin genauso. Während der diesjährigen Gamescom sind Gerüchte zur PS5 Pro erneut hochgekocht.



Redakteur Lorenzo Fazio von der italienischen Gaming-Website Multiplayer.it verrät hier, dass die Konsole in den kommenden Monaten, entweder Ende 2024 oder Anfang 2025, erscheinen könnte. Die Informationen stammen von einem Entwickler, der sein Spiel am Jahresende veröffentlichen wollte, aber es wegen des Konsolen-Releases jetzt verschieben will. Unklar ist, ob er damit auf die Veröffentlichung warten oder ihr aus dem Weg gehen will (Quelle: Twitch, Reddit).

Anzeige

Damit aber noch nicht genug. Auch die Website Wccftech will auf der Gamescom 2024 mit einem Entwickler gesprochen haben, der etwas ganz Ähnliches behauptete. Es soll sich um ein relativ kleines Studio handeln, das trotzdem genau weiß, was die neue Konsole kann (Quelle: Wccftech).



Dadurch wird klar, dass große und kleine Spieleentwickler längst über die PS5 Pro Bescheid wissen. Die einzigen Ahnungslosen sind die Spieler, denn die werden von Sony jetzt schon seit mehreren Monaten hingehalten.

Anzeige

Die PS5 bekommt einen neuen Controller:

Neuer PS5-Controller im Astro-Bot-Design

PS5 Pro: Sony bleibt still

Die Existenz der PlayStation 5 Pro ist inzwischen ein offenes Geheimnis. Nur Sony hält sich weiterhin bedeckt und will weder über einen Release-Termin noch über den Leistungssprung gegenüber der PS5 sprechen.



Darum muss auch jetzt angemerkt werden, dass es sich bei allen Informationen lediglich um Gerüchte handelt, die nicht zwingend so eintreten müssen. Auch Sonys Pläne, die wahrheitsgemäß an Entwickler weitergegeben wurden, können sich noch ändern.