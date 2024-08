Neue Steam-Funktion könnte für einige von euch von unschätzbarem Wert sein

Eine neue Funktion auf Steam soll Gamern Entscheidungen erleichtern. Dabei geht es darum, ob ihr ein Spiel kauft oder nicht. Allerdings betrifft sie nicht alle Steam-Spieler gleichermaßen.

Steam-Deck-Spieler jubeln: Jetzt wird es einfacher, über einen Kauf zu entscheiden

Eine immer größere Anzahl an Steam-Spielern nutzt das leistungsfähige Steam Deck – eine Switch-ähnliche Konsole, mit der ihr etliche große und kleine Spiele aus eurer Bibliothek nutzen könnt.



Zwar strengt sich Steam an, jeweils bei jedem Spiel anzuzeigen, ob das Game auf dem Deck nutzbar ist – doch bei all den täglichen Releases dauert es oft eine Weile, bis die Plattform das jeweilige Game getestet hat.



Das hat jetzt ein Ende: Denn über eine neue Funktion soll in den Kommentaren der Spieler jetzt angezeigt werden, ob ein Review von einem Steam-Deck-Nutzer verfasst wurde. Da ich selbst nur noch über das Deck spiele, liebe ich diese hilfreiche Option jetzt schon.

Seit einer Weile haben die neuen Steam-Deck-Versionen nun ein qualitativ hochwertiges OLED-Display:

Steam Deck OLED – Valves Ankündigungs-Trailer

Bislang musste man bei neuen Spielen das Internet nach Infos durchforsten

Als tägliche Steam-Deck-Enthusiastin musste ich mich stets an diverse Reddit-Foren wenden, wenn ich ein brandneues Spiel auf meinem Deck installieren wollte. Dort bin ich zwar fast immer wegen der momentanen Deck-Kompatibilität fündig geworden – aber ein Umweg war es schon.



Auf X (vormals Twitter) hat der offizielle Steam-Deck-Account die neue Funktion nun angekündigt:

Wir haben gerade ein neues Feature auf Steam veröffentlicht, über das nun angezeigt wird, wenn der Schreiber eines Reviews hauptsächlich auf dem Steam Deck gespielt hat. Schaut nach dem Steam-Deck-Icon, um zu sehen, wie diese Spieler das Spiel bewertet haben – und lasst uns wissen, was ihr über die neue Funktion denkt! Steam Deck auf X

Sollte es unter einem Spiel mehrere oder wenigstens ein Steam-Deck-Review geben, könnt ihr direkt sehen, ob es gut spielbar ist. Immerhin würde niemand eine positive Kritik verfassen, wenn das Deck bei dem Spiel Probleme macht – selbst, wenn er die Kompatibilität nicht erwähnt.



Die Funktion ist bereits live, es ist jedoch unklar, ob auch rückwirkend Reviews von Deck-Nutzern markiert werden oder ob noch eine Möglichkeit hinzugefügt wird, die Posts nach Steam-Deck-Nutzern zu sortieren.

