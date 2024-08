93 % positiv und kostenlos: Spielt diese Survival-Sim auf Steam, solange ihr noch könnt

Auf Steam könnt ihr eine hochgelobte Koop-Survival-Sim jetzt kostenlos spielen. Sie gilt als tolle Alternative zu Genre-Spitzenreitern wie Stardew Valley. Wenn sie euch gefällt, bekommt ihr sie außerdem gerade zu einem richtig guten Preis.

Hochgelobte Survival-Sim Core Keeper kostenlos testen

Auf Steam könnt ihr noch drei Tage die fantastische Sandbox-Survival-Sim Core Keeper kostenlos testen. Seit zwei Jahren ist das Spiel im Early Access und wurde derweil kontinuierlich verbessert. Jetzt naht der Release am 27. August 2024 – ein Blick ins Spiel lohnt sich also momentan besonders!



Gleichzeitig ist Core Keeper um 20 Prozent reduziert und kostet bis zum 5. September nur 15,99 Euro (auf Steam ansehen).

Anzeige

Schaut euch den Release-Trailer der Vollversion von Core Keeper an!

Core Keeper Pugstorm

Sollten alle Fans kennen

Mit 91 Prozent positiven Wertungen von über 25.000 Steam-Nutzern könnt ihr euch in einem sicher sein: Die Koop-Survival-Sandbox Core Keeper ist ein fantastisches Spiel für alle Spieler, die Terraria, Stardew Valley, Don’t Starve oder Factorio etwas abgewinnen können. Und das ganz besonders, falls ihr mit euren Freunden spielen wollt.



Darum geht es: Core Keeper ist ein Bergbau-Sandbox-Adventure für 1-8 Spieler, wobei etliche beliebte Elemente verwandter Genres im Spiel auftauchen. Im Mittelpunkt steht allerdings die Erforschung eines uralten Höhlensystems, in dem ihr euch von Beginn an wiederfindet.



Neben Rohstoffabbau, dem Kampf gegen Feinde und dem Sammeln von Relikten, werdet ihr allerdings auch eure eigene Basis aufbauen, unterschiedlichste Items (Werkzeuge, Waffen, etc.) craften, eure Fähigkeiten verbessern, Gemüse in einem Garten anbauen, Tiere züchten, kochen, angeln – und, und, und.

Anzeige

Zwar handelt es sich bei Core Keeper nicht um eine Farming-Sim, doch die jeweiligen Elemente sind für all jene enthalten, die Spaß an dem Genre haben.



Ihr könnt die Rohstoffabbauprozesse sogar automatisieren, und damit eure eigene Fabrik bauen: Eurer Kreativität sind da in Core Keeper kaum Grenzen gesetzt.



Wie bereits erwähnt: Core Keeper wird in der Vollversion am 27. August für PC, Konsolen und Nintendo Switch erscheinen, wenn alles glatt läuft. Auch nach dem Release will Entwickler Pugstorm das Spiel noch mit weiteren Updates ausstatten.

Anzeige

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.