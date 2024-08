Klatsche für Ubisoft: Kontroverses Open-World-Spiel säuft auf Steam ab

Das Open-World-Spiel Skull and Bones hat eine Bruchlandung auf Steam hingelegt. Trotz fettem Rabatt wird das Ubisoft-Spiel gnadenlos ignoriert.

Skull and Bones blamiert sich auf Steam

Kein guter Tag für Publisher Ubisoft: Seit dem 22. August ist ihr Open-World-Spiel Skull and Bones auf Steam erhältlich – nur interessiert das die PC-Community offenbar gar nicht. So hat es das Piraten-Spiel zum Start nicht in die Top 10 der aktuellen Steam-Bestseller geschafft (Quelle: Steam).



Das ist besonders bitter, da Ubisoft den Steam-Release mit einem saftigen Rabatt feiert. So bekommt ihr Skull and Bones derzeit für 24 Euro – anstatt der regulären 59,99 Euro. Das Angebot gilt noch bis zum 5. September (bei Steam anschauen).

Auch die Steam-Bewertungen sind ein Schlag in die Magengrube. Von den derzeit 64 abgegebenen Stimmen, bewerten lediglich 50 Prozent das Open-World-Spiel positiv. Und es kommt noch härter: Laut der Webseite SteamDB befinden sich auch nur etwas mehr als 400 Spieler in dem Game.



Es bleibt fraglich, ob sich Skull and Bones nochmal erholen kann, oder ob der Steam-Release als kompletter Fehlschlag gewertet werden muss.

Skull and Bones Ubisoft Singapore

Skull and Bones: Auch auf Konsolen ein Flop

Schon die Konsolen-Fassungen von Skull and Bones, die Anfang des Jahres veröffentlicht wurden, kamen bei der PlayStation- und Xbox-Community nicht besonders gut an. Die PS5-Version hat zum Beispiel einen katastrophalen User-Score von 3,4 von 10 möglichen Punkten (Quelle: Metacritic). Und auch in unserem Test konnte Skull and Bones nur müde 5,9 von 10 möglichen Punkten einstreichen.



Damit ist Skull and Bones ein weiterer Beweis dafür, dass häufige Verschiebungen eines Videospiels kein gutes Vorzeichen sind – siehe Suicide Squad: Kill the Justice League (Test) oder auch das ewige Paradebeispiel Duke Nukem Forever.

Falls ihr euch trotzdem einen kleinen Eindruck von Skull and Bones machen wollt, könnt ihr euch hier den offiziellen Launch-Trailer anschauen:

Skull and Bones: Launch-Trailer

