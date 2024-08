Neuer Steam-Spitzenreiter: Fantasy-Kracher legt furiosen Start hin

Das Fantasy-RPG Black Myth: Wukong hat einen absoluten Traumstart auf Steam hingelegt. In den Charts grüßt das Spiel unangefochten von der Spitze und sorgt für helle Begeisterung. Den Trailer könnt ihr euch über diesem Artikel ansehen.

Black Myth: Wukong ist neuer Steam-Hit

Bereits einen Tag vor dem Release konnte sich das langersehnte Action-RPG Black Myth: Wukong in den Steam-Charts nach vorne kämpfen. Die Adaption des chinesischen Klassikers Reise in den Westen hat mit ihrer prunkvollen Unreal-Engine-5-Grafik offensichtlich viele Spieler neugierig gemacht – und seit dem Release am 20. August grüßt das Abenteuer von der Spitze.



Auf Steam könnt ihr euch Black Myth: Wukong aktuell für 59,99 Euro schnappen (auf Steam ansehen).

Black Myth: Wukong Game Science

In Black Myth: Wukong wartet eine mystische Welt voller einzigartiger und gefährlicher Kreaturen auf euch. Ihr begebt euch auf eine tückische und wundersame Odyssee durch abwechslungsreiche und sehr detaillierte Landschaften, bei der ihr zahlreiche furchteinflößende Wesen aus dem Weg räumen müsst.



Auf Metacritic hat das RPG bereits einen mehr als soliden Start hingelegt – derzeit steht das Spiel nach rund 50 abgegebenen Urteilen bei einer Kritikerwertung von 82 (Quelle: Metacritic)



Auf Steam erreicht es nach über 280.000 abgegebenen Stimmen sogar eine äußerst positive Wertung – satte 96 Prozent der Spieler geben den Daumen nach oben.

Black Myth: Wukong hat die Steam-Community fest im Griff. (© Game Science)

Steam-Bestseller: Fantasy-RPG dominiert die Charts

Momentan macht Black Myth: Wukong keine Anstalten, den ersten Platz in den Steam-Charts wieder herzugeben – zuletzt hatte es sogar einen beachtlichen Spielerrekord gebrochen.



Damit verweist es unter anderem den Dauerbrenner Counter-Strike 2 auf die hinteren Plätze und lässt auch anderen Highlights wie Diablo 4 oder Sins of a Solar Empire 2 keine Chance. (Quelle: Steam)

