Kostenlos auf Steam: Die hübscheste Sims-Alternative könnt ihr jetzt testen

Die Sims könnte bald starke Konkurrenz bekommen: Eine sehnlichst erwartete Life-Sim auf Steam steht nämlich in den Startlöchern, und ihr könnt jetzt für kurze Zeit kostenlos hineinschnuppern.

Probiert den hübschen Charakter-Creator von inZOI aus

Ausgerechnet der PUBG-Entwickler Krafton entwickelt gerade den wohl härtesten Konkurrenten von Die Sims: Die Lebenssimulation inZOI sieht atemberaubend aus – besonders im Vergleich zu Die Sims – und will mindestens ähnlich komplexe Möglichkeiten bieten.



Jetzt könnt ihr zumindest schon einmal in den Charakter-Creator hineinschnuppern: Auf Steam ist der nämlich in einer kostenlosen Demo verpackt. Die ist aber nur bis zum 26. August um 6 Uhr morgens verfügbar.

Seht euch den neuen Trailer zu inZOI an!

inZOI: Character Studio KRAFTON, Inc.

Könnte inZOI das Ende von Die Sims einleiten?

Grafisch gesehen hat inZOI schon jetzt die Nase weit vorn – und da gibt es sicherlich kaum jemanden, der widerspricht. Was Die Sims aber wirklich so erfolgreich gemacht hat, sind die komplexen Life-Sim-Systeme, mit denen das einfache Leben fast schon realistisch nachgeahmt werden kann. Plus Fabelwesen, Magie, Aliens und anderes in diversen DLCs, versteht sich.



Die Frage ist also weniger, wie gut inZOI aussieht, und mehr, wie gut das Spiel die Lebenssimulation umsetzen kann. Und dabei ist eines klar: Entwickler Krafton versucht sich hier an einem gigantischen Projekt, das mehrere komplexe Systeme nutzt, um inZOI entweder genauso gut wie Die Sims werden zu lassen – oder sogar noch besser.



Das generelle Gameplay wird jeden erst einmal an den Platzhalter von EA erinnern: Ihr kreiert euren ZOI, sucht euch eine Heimat in der Stadt und müsst euch dann um euren Schützling kümmern. Mit Anzeigen wie Hunger, Schlafbedürfnis oder Hygiene könnt ihr direkt überschauen, wie es eurem ZOI geht. Ihr werdet Merkmale und Lebensziele aussuchen können, dürft Jobs nachgehen, Partner suchen, Kinder bekommen – und, und, und.



Allerdings bringt inZOI auch ein paar neue Ideen ins Genre, wie etwa das Karma-System, das von vielen noch nicht vollständig durchschaut wurde – aber womöglich wirkt es sich auf eure Nachkommen aus, was eine durchaus interessante Idee wäre.



Es bleibt derweil spannend, wie und wann inZOI auf dem Markt erscheinen wird. Die Sims würde es jedenfalls durchaus guttun, etwas Konkurrenz zu bekommen.

