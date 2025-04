Wenn ihr ein unfassbar kreatives und beispielloses Gaming-Erlebnis sucht, müsst ihr unbedingt Metro Gravity auf Steam zocken. Bisher ist nur eine kostenlose Demo verfügbar, die mich aber schon absolut begeistert. Den Trailer zum Spiel könnt ihr euch oben ansehen.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

In Metro Gravity auf Steam steht die Welt kopf

Metro Gravity auf Steam ist ein 3D-Plattformer, ein Rätselspiel und ein Rhythmusgame. Die wilde Genre-Mischung funktioniert perfekt und macht schon jetzt unglaublich viel Spaß.

Zum aktuellen Zeitpunkt ist Metro Gravity noch nicht fertig und es gibt auch noch keinen Release-Termin. Allerdings könnt ihr bereits eine kostenlose Demo zocken, die auch recht umfangreich ausfällt (auf Steam ansehen). Auf jeden Fall könnt ihr einen Blick auf das faszinierend kreative Gameplay werfen.

Das Wichtigste zuerst: Die Schwerkraft gehorcht euch! Ihr könnt also an Wänden oder der Decke entlanggehen. Das ermöglicht ganz neue Möglichkeiten für Rätsel, auch wenn ihr euch oft den Kopf verdrehen müsst, um herauszufinden, wo ihr nochmal herkommt und wo es langgeht.

Metro Gravity mrkogamedev

Metro Gravity sieht toll aus und hört sich auch so an

Wenn ihr gegen Feinde antretet, kommt es auf euer Rhythmusgefühl an. Gegner schlagen im Beat der Musik zu und ihr müsst im richtigen Moment parieren, ausweichen und zuschlagen. Gerade der Boss der Demo ist kein Zuckerschlecken und wird euch viel abverlangen.

Das kreative Gameplay von Metro Gravity ist verpackt in wunderschöne Pixel-Optik. Die verdrehten Räume fühlen sich an, wie aus einem verrückten Traum. Auch die Musik ist wunderschön und lässt euch perfekt in die Atmosphäre des Spiels eintauchen.