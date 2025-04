Steam Statistics: Spieleranzahl, Hardware, Downloads und mehr

Die „Steam Statistics“ bieten euch jede Menge Daten über das Spiel- und Downloadverhalten, die Soft- und Hardware und die beliebtesten Spiele der PC-Gamer. Hier zeigen wir euch, was ihr alles an Informationen aus den Statistiken herauslesen könnt und wo ihr noch weitere Informationen und Statistiken zu einzelnen Titeln und deren Spielern erfahren könnt.

Allgemeine Spiele- und Steamstatistiken

In den allgemeinen Statistiken seht ihr jederzeit die aktuelle Anzahl an Steam-Nutzern, die online sind sowie den täglichen Höchststand. Dazu könnt ihr euch die 100 am häufigsten gespielten Spiele auf Steam, deren aktuelle Spieleranzahl sowie den heutigen Höchststand ansehen.

Steam Hard- und Software-Umfrage

Die Steam Hard- und Software-Umfrage zeigt euch unter anderem an, welcher Prozessor, welche Grafikkarte, welches Betriebssystem oder welche DirectX-Version von den Steam-Spielern zu wie viel Prozent genutzt wird.

Der durchschnittliche Steam-Spieler hat somit aktuell einen Rechner mit Sechskern-Prozessor mit 2,3 bis 2,7 Gigahertz, einer Nvidia GeForce RTX 3060 und 16 Gigabyte Arbeitsspeicher. Er nutzt Windows 11 64 Bit und als primäre Auflösung Full-HD und hat von über 1 Terabyte noch zwischen 100 und 250 Gigabyte freien Festplattenspeicher auf der Partition, auf der Steam installiert wurde. (Stand: April 2025)

Es ist jedoch zu beachten, dass die Steam Hard- und Software-Umfrage nicht repräsentativ ist, da der Nutzer zur Datenabfrage zustimmen muss. Da dies nicht jeder tut, kann kein ganzheitliches Bild über die verwendete Hard- und Software der Steam-Nutzer gewonnen werden.

Steam-Downloadstatistiken

Die Download-Statistiken liefern euch zu jedem Land, welches Steam-Nutzer aufweist, die Menge an heruntergeladenen Inhalten von Steam, die durchschnittliche Download-Geschwindigkeit und sogar die einzelnen Internetanbieter, nach Anzahl der heruntergeladenen Inhalte geordnet. Die Statistiken zeigen dabei die Durchschnittswerte der vergangenen sieben Tage.

So wurden beispielsweise in den vergangenen sieben Tagen (Stand 17.4.25) insgesamt 420,4 Petabyte in den USA, 73,5 Petabyte in Deutschland und 41,3 Terabyte auf dem Inselstaat Madagaskar von den Steam-Servern heruntergeladen. Im Vergleich sieht man sehr gut den Anstieg, den wir über die Jahre eingefangen haben:

Land 2016 (Mai) 2023 (Sep) 2025 (April) USA 28,1 PB 224,1 PB 420,4 PB Deutschland 9,4 PB 48,5 PB 73,5 PB Madagaskar 746,7 GB 11,2 TB 41,3 TB

Weitere Statistiken und Informationen

Wer jetzt Blut geleckt hat, kann Steam noch weitere Daten entlocken. Mit dem Browser-Tool Augmented Steam könnt ihr euch zum Beispiel die regional und global günstigsten Preise anzeigen lassen und mit eurer Wunschliste abgleichen. Mit dem Steam Calculator von SteamDB könnt ihr den Wert eurer eigenen Steam-Bibliothek errechnen lassen und auf SteamCharts findet ihr die Spieleranzahlen seit Release eines Spiels ansehen.

