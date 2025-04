75 Prozent auf Steam reduziert: Beliebter Fantasy-Dauerbrenner ist Pflicht für RPG-Fans

Ein beliebtes Fantasy-Rollenspiel ist auf Steam gerade deutlich reduziert. Das Must-Play-MMORPG The Elder Scrolls Online kostet auf der PC-Plattform momentan nur 4,99 Euro. Den Trailer könnt ihr euch über diesem Artikel ansehen.

The Elder Scrolls Online auf Steam mächtig reduziert

Bethesdas Fantasy-Reihe The Elder Scrolls gehört zu den beliebtesten Gaming-Franchises überhaupt. Während die Arbeiten an The Elder Scrolls 6 nur langsam voranschreiten, könnt ihr euch immerhin mit dem Multiplayer-Hit The Elder Scrolls Online die Zeit vertreiben.

Das gefeierte MMORPG ist derzeit um 75 Prozent auf Steam reduziert und kostet somit nur 4,99 Euro statt 19,99 Euro – für Fantasy-Fans ein absolutes Muss. Der Rabatt gilt noch bis zum 22. April 2025 (auf Steam ansehen).

The Elder Scrolls® Online ZeniMax Online Studios

In The Elder Scrolls Online könnt ihr die riesige Welt von Tamriel erkunden und entweder alleine oder zusammen mit zahlreichen anderen Spielern eine Fülle von Abenteuern erleben. Das MMORPG bietet euch die Freiheit, allerlei verschiedene Quests nach eurem eigenen Gutdünken anzunehmen.

Ihr könnt euch unter anderem Gilden anschließen, eure eigene Ausrüstung herstellen, auf Schatzsuche gehen oder euch mit anderen Spielern in PvP-Kämpfen messen.

Das Online-RPG zählt bereits seit fast 10 Jahren zu den beliebtesten Spielen seines Genres und kann auf Steam über 126.000 sehr positive Bewertungen vorzeigen.

Steam-Bestseller: Fantasy-MMORPG klopft ganz oben an

Mit dem fetten 75-Prozent-Rabatt kann sich The Elder Scrolls Online wieder in die Top 10 der Steam-Charts kämpfen – momentan reicht es für den Fantasy-Kracher für einen starken achten Platz.

Damit können unter anderem MMORPG-Konkurrenten wie Lost Ark und Throne and Liberty abgehängt werden. Den neuen Fantasy-Hit RuneScape: Dragonwilds muss The Elder Scrolls Online allerdings dagegen an sich vorbeiziehen lassen.

