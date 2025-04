PS-Plus-Bonzen können sich auf einen grandiosen Open-World-Hit stürzen, der mich 50 Stunden verzaubert hat

Wer diesen Monat für PS Plus etwas tiefer in die Tasche greift, kann sich über eine echte Open-World-Perle freuen. Hogwarts Legacy wird Teil von Sonys Abo-Portfolio – und schon in wenigen Tagen geht’s los.

PS Plus Extra und Premium: Sony holt Hogwarts Legacy ins Abo

Ab dem 15. April steht Hogwarts Legacy allen Abonnenten von PS Plus Extra und Premium zur Verfügung. Wer lediglich die Essentials-Stufe abonniert hat, muss hingegen auf das zauberhafte Abenteuer in der Welt von Harry Potter verzichten.

Im offiziellen Launch-Trailer könnt ihr euch erste Spielszenen aus Hogwarts Legacy anschauen und euch so einen ersten Eindruck vom Spiel machen:

Hogwarts Legacy - Offizieller Launch Trailer

Hogwarts Legacy ist besser als ich dachte Wer mit offenen Spielwelten im Fantasy-Setting etwas anfangen kann, sollte Hogwarts Legacy auf jeden Fall eine Chance geben. Ich habe das Action-RPG selbst erst Anfang des Jahres auf dem PC nach einem Steam-Sale nachgeholt und war erstaunt, wie viel Spaß ich in und rund um Hogwarts hatte. Knapp 50 Stunden hat mich Hogwarts Legacy beschäftigt – und in keiner einzigen davon habe ich mich gelangweilt. Hogwarts Legacy ist eines dieser Spiele, die ihr problemlos nach Feierabend für ein paar Stunden anwerfen könnt, um ein paar Mini-Quests zu erledigen, euch um eure magischen Tierwesen zu kümmern oder ein paar Höhlen nach Schätzen zu durchforsten. Hier gibt’s gefühlt immer was zu tun! Und bis ihr jedes Icon auf der Spielkarte abgegrast und in jedes Haus von Hogwarts mal reingespielt habt – sofern ihr das denn wollt – werden wahrscheinlich noch ein paar Dutzend Spielstunden mehr als bei mir in eurem PS5-Dashboard stehen. Robert Kohlick

Die weiteren Spiele für PS Plus Extra & Premium im April 2025

Abseits von Hogwarts Legacy können sich Abonnenten in diesem Monat auch noch auf die folgenden Spiele freuen:

Für PS Plus Extra

Blue Prince (ab 10. April 2025 für PS5)

EA Sports PGA Tour (ab 10. April 2025 für PS5)

Lost Records: Bloom & Rage Tape 2 (ab 15. April 2025 für PS5)

Battlefield 1 (ab 15. April 2025 für PS4)

PlateUp! (ab 15. April 2025 für PS4 und PS5)

Für PS Plus Premium

Alone in the Dark 2 (ab 15. April 2025 für PS4 und PS5)

War of the Monsters (ab 15. April 2025 für PS4 und PS5)

