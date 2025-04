South of Midnight: Spielzeit und Kapitelübersicht

In South of Midnight erkundet ihr märchenhafte Landschaften und bekämpft mystische Wesen, die der Folklore der amerikanischen Südstaaten entspringen. Doch wie viel Zeit müsst ihr einplanen, um das Action-Adventure durchzuspielen? Wir verraten euch die genaue Spielzeit und verschaffen euch einen Überblick über die Kapitel.

Spieldauer von South of Midnight

Wie bei fast allen Videospielen hängt die Spieldauer von South of Midnight stark davon ab, wie viel Zeit ihr euch bei der Erkundung der Spielwelt lasst und auf welchem Schwierigkeitsgrad ihr das Adventure abschließen wollt.

In den folgenden Angaben beziehen wir uns daher auf den ausgewogenen Schwierigkeitsgrad und den Abschluss aller Kämpfe und Bosse. Letztere könnt ihr in den Einstellungen nämlich auch deaktivieren.

Wenn ihr die Spielwelt also ausgiebig erkundet, ihr fleißig Flausche zur Verbesserung eurer Fähigkeiten sammelt und einige Dokumente lest, die ihr im Rahmen des Abenteuers einsammeln könnt, dürftet ihr etwa 9 bis 11 Stunden beschäftigt sein.

Wollt ihr wirklich alles sehen und euch sämtliche Erfolge im Spiel sichern, müsst ihr ein paar Extrastunden draufpacken. In diesem Fall könnt ihr mit Sicherheit zwischen 13 bis 15 Spielstunden einplanen.

Wollt ihr hingegen nur das Notwendigste machen, Collectibles links liegen lassen und die Credits so schnell wie möglich über den Bildschirm rattern sehen, könnt ihr auch schon in gut 8 Stunden das Ende erreichen. Einen New-Game-Plus-Modus bietet South of Midnight leider nicht an. Sofern ihr auf eurer Reise etwas verpasst habt, müsst ihr das jeweilige Kapitel also neu laden.

Alle Kapitel mit Spielzeit

South of Midnight hält 14 Kapitel für euch bereit, deren Spielzeiten allerdings stark voneinander abweichen. Im Folgenden listen wir euch alle Kapitel samt Namen auf und geben euch eine grobe Einschätzung darüber, wie viel Zeit jedes Kapitel in Anspruch nimmt:

Nacht der Flut (25 - 30 Minuten) Andere Stimmen, andere Webstühle (25 - 35 Minuten) Ein großer Fisch (55 - 65 Minuten) Übellaunig (10 - 15 Minuten) Alles, was hochkommt (80 - 90 Minuten) Schlaf, meine Süße, schlaf (45 - 50 Minuten) Ein Barmann ist schwer zu finden (55 - 65 Minuten) Ihre Augen waren wachsam (10 - 15 Minuten) Von Frauen und Spinnweben (70 - 80 Minuten) Licht in der Dunkelheit (35 - 45 Minuten) Trübe Gewässer (35 - 45 Minuten) Die Kreuzung (30 - 40 Minuten) Vergangenes ist nicht vergangen (35 - 40 Minuten) Mitternacht (5 Minuten ohne Credits)

